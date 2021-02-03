Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Gözler açıklanacak kararlarda
TÜRKİYE

Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler açıklanacak kararlarda

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla toplanacak. Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Gözler Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliği taşıyan kararlarına çevrilmiş durumda.

Haber Merkezi Diğer
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor.
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans aracılığıyla toplanacak. Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Uzun süredir 5 binin altına düşmeyen vaka sayılarının ele alınacağı toplantıda, mutasyon vakalarının da görüşülmesi bekleniyor.

7 bin 795 kişinin testi pozitif

Türkiye'de 2 Şubat'ta 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Bilim Kurulu Üyesi 'mutasyonlu virüs' hakkında uyardı
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi 'mutasyonlu virüs' hakkında uyardı

Aşılama devam ediyor

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, aşılanan kişi sayısı 2 milyon 282 bin 767'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda COVID-19 salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını söylemişti.

  • Erdoğan, "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili de önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar, gevşememek lazım
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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar, gevşememek lazım

15 Şubat'ta köy okulları ve anaokulları açılacak

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

Yine aynı tarihte ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyretilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Son karar velilerin

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak. İllerdeki karara göre farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde kararlar alınabilecek. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.

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