Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Maske zorunluluğu kalkacak mı?
TÜRKİYE

Bilim Kurulu toplanıyor: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak. Koca'nın maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağına ilişkin de açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Bilim Kurulu toplanıyor: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKARILACAK?

Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske takma zorunluluğu yakında bitebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, ''Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir'' demişti.


24 SAATTE 9 BİN 457 BİN YENİ VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

  • Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sonbaharda maskelerden kurtulacağız
KORONAVİRÜS
Sonbaharda maskelerden kurtulacağız

Masalara 2 metre şartı: Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite
KORONAVİRÜS
Masalara 2 metre şartı: Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite

Çok özlemişiz
KORONAVİRÜS
Çok özlemişiz

Türkiye'nin Aşı Tablosu güncellendi: Toplam doz 29 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin Aşı Tablosu güncellendi: Toplam doz 29 milyonu aştı
Abone Ol Google News
Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

​Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi.
Okullu çiftçiye100 bin TL hibe

Okullu çiftçiye
100 bin TL hibe

​Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.
Sedat Pekere bir şok daha: Uyuşturucu baronu arkadaşına gözaltı

Hocamızdan vazgeçmeyiz

Hocamızdan vazgeçmeyiz

Beşiktaş Başkanı Çebi, Yeni Şafak'a konuştu.
METİ timine roketli saldırı

METİ timine roketli saldırı

Verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

Daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatıyor.

​Gevezeliği nedeniyle birçok operasyonu önceden haber veren Uslu, Peker hakkında da ipuçları vermiş.

​Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cuma günü açılıyor, Türkiye'nin üçüncü büyüğü olacak.
Acı haber<br>Bitlis'ten geldi

Acı haber
Bitlis'ten geldi

Bir asker ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Bu havuzda yüzmek cesaret ister

Bu havuzda yüzmek cesaret ister

​Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı.
Nefes kesen kareler

Nefes kesen kareler

​MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Üç bin TL'lik destek

Üç bin TL'lik destek

Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.