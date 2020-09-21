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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Ahmet Demircan
Prof. Dr. Ahmet Demircan

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın koronavirüse yakalandı.

Türkiye Acil Tıp Derneğinin (TATD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.


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