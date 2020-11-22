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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezerden maske uyarısı Yüzde 100 korumaz
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Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den maske uyarısı: Yüzde 100 korumaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, ortada filtre görevi gören yapı yoksa maskelerin koruyuculuğunun azalacağını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Maske bizi yüzde 100 korumaz. Mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta maske olsa da yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Hasan Tezer
Prof. Dr. Hasan Tezer

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskelerin artık her ortamda rahat alınabileceğini belirtti.

Maskelerin ucuzlaması ve üretiminin artmış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Ancak dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü her tıbbi maske bizi korumaz. 3 tabakalı olması da her zaman bizi korumaz. Çünkü her iki katmanın dış katmanında aslında normal bir bez yapı var. İçerisinde de filtre gören ortada bir yapı var. Bu filtre gören yapı yok ise ya da işlevini görecek şekilde yapılmamış ise koruyuculuğu azalacaktır, sizi korumayacaktır. Sonuç itibarıyla maske bizi yüzde 100 korumaz. Sohbetlerimize devam edersek, mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta da maske olsa yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak. Maske tek başına yeterli değil mesafe ve hijyen kuralları da devreye giriyor. Bunları da uygulamak gerekiyor" diye konuştu.

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Prof. Dr. Tezer, maske alırken bir tanesini makasla ortadan kesip, ortadaki filtre görevi gören katmanı değerlendirilmesini önererek, "Kolayca yırtılabiliyor mu, o filtre yapısı nasıl, bunu değerlendirebilirler. Eğer ki filtre yapısı iyi olan bir maskeyse zaten yırtılma gerçekleşmeyecektir. İki bezin ortasında olan kısma bakabilir, maskemizin kalitesini kendimiz değerlendirebiliriz" dedi.

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"Maskelerin kullanımı 2-3 günlük değildir"

Prof. Dr. Tezer, maskelerin tek kullanımlık olduğunu belirterek, "Kirlendiğinde ya da ıslandığında atacaksınız. 3 gün boyunca aynı maskeyi takan, evde kenara koyup, ertesi gün tekrar takan insanlar olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey yok.Maskelerin kullanımı 2-3 günlük değildir, 3-4 saat kullanabilirsiniz.Hastane gibi yoğun bir ortama girdiyseniz hastaneden çıktıktan sonra eve geldikten sonra hemen onu atmanız gerekiyor.Kalabalık bir yere girdiniz, eve geldiniz, yine atmanız gerekiyor. Maskelerin dış yüzeyleri en fazla virüs ile temas eden yüzeyler. Siz fark etmeden biri yanınızdan geçerken aksırabilir, öksürebilir maske sizi koruyacaktır; ama virüs yüzeyde kalacaktır" diye konuştu.

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"Ateş ölçümüyle yüzde 30'luk kısmı yakalayabilirsiniz"

Prof. Dr. Tezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda zorunlu kılınan Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve ateş ölçümlerine de değindi. Bu dönemde HES kodunun faydasının olduğunu söyleyen Tezer, şunları kaydetti:

  • "HES kodunun çok faydasını gördük; ama burada asıl önemli olan vatandaşların kurallara dikkat etmesi. Vatandaşlara da büyük iş düşüyor. Önümüzdeki günler havaların biraz daha soğuması ile birlikte kapalı alanlarda daha fazla bulunmakla birlikte bu kurallar ne kadar işe yarayacak göreceğiz, yaramazsa tekrar değerlendirilecektir. Ateşe bakmak yüzde 100 virüsü tespit edemeyecektir. Ama edemese de en azından yüzde 30'luk bir kısmı yakalayabilirsiniz. Yani 100 kişiden 30 kişiyi yakalayabilirsiniz. Bu az bir rakam değil. Burada vatandaşlara iş düşüyor. Çocuklar için özellikle ya da insanların kendinin ateşini evde ölçmesi eğer ki ateşi varsa hiç sokağa çıkmaması bizim istediğimiz hep baştan beri söylediğimiz uygulama. Ama bizim istediğimiz bu dönemde özellikle ihtiyacı olmayanların dışarıya çıkmaması evlerinde kendilerini izole etmesi."
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