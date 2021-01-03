Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İlhan okullarda yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi Yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu belirleyici olacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesi İlhan okullarda yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdi: Yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu belirleyici olacak

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yeni yıl haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz" dedi. İlhan, "Bu nedenle yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs
Koronavirüs

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi.

  • İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu" dedi.

Okulların, hastalıktan korunmaya yönelik ciddi önlemler aldığını belirten İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını, teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.

Prof. Dr. İlhan, "Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunması söz konusu olmadığında okulda bulaş azalacaktır. Yine aynı koşullar söz konusu olduğu takdirde bu dönem için de yine okulda bulaş ihtimali azalacaktır." diye konuştu.

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"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz"

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

  • Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:
  • "Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yeni yıl haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yeni yıldaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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