Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara Aşıyla maskesiz hayat daha erken olur
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıyla 'maskesiz hayat' daha erken olur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 ile mücadelede aşının çok etkili bir unsur olduğunu belirterek, "Aşı oranımız yüksek olursa, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman maskesiz hayat daha erken mümkün olur. Ama orada bir tereddüt olduğu anda bu süreç istesek de istemesek de uzayacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
​Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı olma konusunda vatandaşlar herhangi bir tereddüt yaşamazsa maskesiz hayata geçişin biraz daha erken olabileceğini söyledi.

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"Aşı çok etkili bir silahımız"

Prof. Dr. Kara, özellikle hasta sayısında, kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere inilmesinden sonra ve bunun da sürekliliğinin görüldüğünde kısıtlamalarda basamak basamak bir geriye dönüşün olacağını kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Bizim hem üniversitelerimizi ve diğer okullarımızı düşünerek hareket etmemiz ve onların bir an evvel açılabilir olmasını sağlamamız gerekiyor.

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Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95'lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman 'evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli' deriz. Öyle bir durumda artık kısıtlamalar gevşeyebilir" diye konuştu.

"Yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz"

Prof. Dr. Kara, maskesiz olabilme şansının ne zaman kazanılabileceğine ilişkin ise "Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Gelmesini beklediğimiz aşılar var. Bunlar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.

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