Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Karadan maske uyarısı Tek mi çift mi kullanmalıyız?
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesi Kara'dan maske uyarısı: Tek mi çift mi kullanmalıyız?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı yaptı. Kara, "Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişiden 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7'sine bulaşabiliyor. Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Kapalı bir ortamda maske sayısını 2 yapabiliriz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, mutasyonlu virüsün Türkiye’de yayılma oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

  • Koronavirüsün mutasyon geçirmesini beklediklerini belirten Kara, "Genellikle mutasyonun lehte olmasını bekliyoruz. Ama bu sefer birden fazla mutasyon geçirip İngiltere’deki suşu ortaya çıkartmış vaziyette. Özelliği, bizim vücudumuzdaki hücrelere daha kolay bağlanabilir hale geldi. Bunun da anlamı şu; daha az sayıdaki virüs daha kolay bağlanabiliyor, böyle olunca da daha kolay hastalık tablosunu veya bizde çoğalarak bir başkasına bulaşmaya neden oluyor. Bu yüzden bu dönemde bizim maskeye, mesafeye biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Mutasyon virüsü etkilemez
KORONAVİRÜS
Mutasyon virüsü etkilemez

'KAPALI ORTAMDA 2 MASKE'

Prof. Dr. Kara, bu mutasyon serisiyle İngiltere’den gelen dünyaya yayılmış olan suşun çok daha kısa sürede, çok daha uzak mesafeden bulaşa neden olabildiğine dikkat çekti.

  • Kara, "Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişi varken bunlardan 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7’sine bulaşabiliyor. Mutasyonlu virüsün daha kolay bulaştığını biliyoruz. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, önceden karşılıklı durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Ama özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, Türkiye'de şu anda mutasyonlu virüs vakasında sayının az olduğunu ifade ederek, "Ama bu oran yükselirse sokakta karşılaşma ihtimalimiz olan virüs artık daha kolay bulaşan virüs türüne doğru dönerse, o zaman bizim de maskede, mesafede daha dikkatli olmamız, belki iki kat maskeyi dışarıda da takmamız gerekecek" diye konuştu.

Vaka artışında mutasyon şüphesi
KORONAVİRÜS
Vaka artışında mutasyon şüphesi

'MUTASYONDA ANİ YÜKSELİŞ YOK'

Prof. Dr. Kara, Türkiye'deki mutasyonla ilgili değişikliklerin çok yakından takip edildiğini ifade ederek, "Mutasyonun görüldüğü illerde rakamlarımızda çok ani yükseliş yok. Bu da şunu gösteriyor; bizim vatandaşlarımızın maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını, kovid pozitif vakaları çok erken tespit edip temaslılarına hızlı ulaştığımızı gösteriyor" dedi.

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'RAHATLAMA İÇİNDE OLMAMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da belirterek, "İkinci dozu olduktan sonra 7 ile 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan bugün 'aşı oldum rahatız' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayılarımız azalıyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamların düştüğünü gördüklerinde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3'üncü dalga yaşamalarına neden oldu. Burada tek dikkat etmemiz gereken maskemizi düzgün şekilde takmak" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüste mutasyon zamanında tespit edilecek
KORONAVİRÜS
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