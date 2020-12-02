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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz 25-49 yaş arası ağır hasta sayımız artışta
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 25-49 yaş arası ağır hasta sayımız artışta

Kovid-19 vakalarında gençlerin sayısında artış olduğunu belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Hastalık, 25-49 yaş arasında daha sık görülmeye başlandı. Genç hastalarımız kronik rahatsızlıkları olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi görüyor. Bu hastalık gençlere bir şey yapmıyor kanısıyla hareket edilmemesi lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
25-49 yaş arası ağır hasta sayısında artış yaşanıyor.
25-49 yaş arası ağır hasta sayısında artış yaşanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, son zamanlarda ülke genelinde artan vaka sayılarının içerisinde gençlerin fazla olduğuna dikkat çekti.

"Hastalık 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştı"

Kayıpmaz, "Her gün yaklaşık 30 bin yeni vakamız var. Bunların içerisinde ağır hasta sayısı dün itibariyle 5 bini geçti. Ağır hasta sayımızda da artış var. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Durum Raporu’nda yer alan bir veriye göre hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki kişiler dediğiniz aktif iş hayatı içerisinde kişiler, aktif sosyal yaşantının içerisinde kişiler, günlük insan hareketliliğinin içerisinde yoğun olarak bulunan kişilerdir. Testler de şu an 170 bini geçmiş durumda. Hastalık, 25-49 arasında daha sık görülmeye başlandı, hastalar ağırlaştı. Bunu kendi klinik tecrübemizden yola çıkarak söylüyorum" dedi.

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"Bana bir şey olmaz demeyin"

Kayıpmaz, şimdi artık gençlerde de bu hastalığın kötü seyredebildiğini gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Genç hastalarımız da var. Genç hastalarımızdan altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi görüyor. Ne yazık ki bazen de hayatını kaybeden genç hastalarımız oluyor. Yani gençlerin şöyle düşünmemesi lazım; 'bu hastalık gençlere bir şey yapmıyor. Ben rahatça dolaşabilirim. Benim kurallara uymama gerek yok' gibi yanlış bir kanıyla hareket edilmemesi lazım. Özellikle gençler, iş yaşantısı ve insan hareketliliği içerisinde daha aktif olduğu için, her birimizden daha fazla dikkat etmeli. Bir diğer sebep de gençler hastalığı evdeki büyüklerine götürebilir. Evdeki büyükler hasta olduğunda onların zaten hastalığı ağır seyretme, ağır geçirme ihtimali daha yüksek olduğu için de buna ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor."

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