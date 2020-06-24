Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, sıtma ilacı konusunda uyardı: Pozitif değilse akılcı değil

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19’a karşı önlem almak için testi pozitif olmayan ve hastalığın herhangi bir belirtisi olmayan kişilerin tedavide kullanılan ve kamuoyunun ‘sıtma ilacı’ olarak bildiği hidroksiklorokin kullanımının akılcı olmadığını bildirdi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

Bilimsel Danışma Kurulunun geçen hafta revize ettiği Kovid-19 tedavi rehberine ilişkin bilgi veren Doç. Kayıpmaz, şunları söyledi:

TOMOGRAFİ KRİTERLERİ

Rehberde bilgisayarlı akciğer tomografisi çekilme kriterleri güncellendi. Buna göre şu kriterlerden en az birinin varlığında hekimin uygun görmesiyle akciğer tomografisi çekilebilir: Hastanın 50 yaşın üstünde, nefes darlığı, solunum sistemi bulgusu, oksijen seviyesinin %93’ün altında ve ek hastalıkları olması. Ek hastalıklar arasında yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalığı, astım, bronşit sayılabilir.

SORUNLU HASTALIĞI OLMAYANLAR

Sorunlu hastalığı olmayan; boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kas-eklem ağrısı gibi belirtileri olan, kan tetkiklerinde belirgin anormallik olmayan hastaların tedavisi evde veya klinik gözlem evlerinde de yapılabilmektedir. Bu hastalara tedavi süreçleri doğrultusunda ilaç tedavisi başlanmaktadır. İlaçlar ise hastanın eczaneye gitmesine gerek kalmadan hastane eczanesinden temin edilmektedir.

ERKEN TEDAVİNİN ROLÜ

Kovid-19’a karşı erken tedavinin klinik sonuçlara olumlu yansıdığı dikkat çekmektedir. Hastalığın zatürreye dönüşme oranı %50’lerden %9’lara gerilemiştir. Burada elbette ki erken tedavinin rolü küçümsenemez.

RİTİM BOZUKLUĞU VARSA

Tıpta hastalık yoktur hasta vardır. Doğal olarak da hastaya verilecek ilaç tedavilerinin faydaları ve zararları hastanın özelinde değerlendirilmelidir. Halk arasında sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin tek başına veya bir antibiyotik olan azitromisinle beraber kullanımında ortaya çıkan yan etkilerle ilgili makaleler son dönemde yayınlandı. Yan etkilerden en ciddi olanı kalpte ritim bozukluklarına yol açabilme riski olarak gösterilmektedir. Bu yüzden rehberimizde, kalp ileti bozuklukları yönünden riski olan hasta gruplarında hidroksiklorokin kullanımından kaçınılmasını tavsiye etmekteyiz.

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BELİRTİ YOKSA AKILCI DEĞİL

Kovid-19 hastalığına karşı önlem almak için, testi pozitif olmayan ve hastalığın herhangi bir belirtisi olmayan kişilerin hidroksiklorokin kullanımı akılcı değildir. Testi pozitif olan ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişiler için de hidroksiklorokin kullanımını destekleyen güçlü veriler yoktur. Bu ilacın etkinliğinin hastalığın erken döneminde başlanması halinde daha fazla olacağı göz önünde bulundurulduğunda, fayda-zarar dengesi gözetilerek uygun hasta grubuna başlanmasını tavsiye etmekteyiz.

SOKAK ÖNCESİ TAMAMMIYIZ KONTROLÜ

Tedbirleri gevşettiğimiz günlerden ortalama bir hafta sonrasında, yeni vaka sayılarındaki artışı hep beraber görüyoruz. Lütfen evden çıkmadan ‘tamam mıyız’ diye kontrol edelim. Bunlar da, temizlik, maske, mesafe. Kalabalık ortamlardan kaçınalım. Elimizi yüzümüze götürmeyelim. Açık havada hastalık bulaşmıyor diye düşünmeyelim. Maske ve kişiler arası mesafe kaybolursa bu hastalık açık havada da kolaylıkla bulaşabilir.

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