Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr Mustafa Necmi İlhan Aşı tercihinde kriter yok
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşı tercihinde kriter yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşı tercihinde kriter yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 aşısı tercihinde önemli kriter olmadığını söyledi. İlhan, "Tamamen vatandaşların isteğine bağlı. Her iki aşı için de en çok görülen yan etkiler; aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, sistemik yan etkiler açısından baktığımızda ise en çok alerjik reaksiyon her iki aşı sonrasında görülebiliyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşı tercihinde kriter yok
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Çinli Sinovac şirketinin aşısı Coronavac'ın ardından Alman- ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısının da gelmesiyle aşı randevusu alanlara seçenek sunulmaya başlandı. Bu durum, aşı yaptıracaklarda, tercih konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her iki aşıda da koruyuculuk oranının yüzde 80'den fazla olduğunu belirterek, "Bilinmeli ki her ikisinin de etkinliği yüksek, yan etkileri de birbirine çok benzer. Sinovac'ın Türkiye'de yapılan çalışmasına göre yüzde 83, Biontech'in yurt dışında yapılan çalışmasına göre yüzde 90'lar civarında koruduğu söz konusu. Aşı olmak, bulaşı engellemiyor; kişi hasta olursa ağır hastalık geçirmesini engelliyor. Vatandaşların yapması gereken, aşılama sırası kendisine geldiğinde hangi aşı varsa sistemde o aşılardan birini tercih etmek. Tercihte önemli bir kriter yok, tamamen vatandaşların isteğine bağlı. Bakanlığın web sayfasında da yayımlanmış, topluma yönelik 'şu kişiler bu aşıyı olsun', 'bu kişiler şu aşıyı olsun' diye bir şey söz konusu değil. Her iki aşı için de en çok görülen yan etkiler; aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, sistemik yan etkiler açısından baktığımızda ise en çok alerjik reaksiyon her iki aşı sonrasında görülebiliyor" diye konuştu.

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