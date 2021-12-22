Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr Özlü uyardı Omicron dünyaya hakim olacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı: Omicron dünyaya hakim olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantının ciddi bir salgın yaratacağını belirterek, "Delta'ya göre, çok daha hızlı yayıldığı için hasta sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıya kalabiliriz. Omicron önümüzdeki süreçte tüm dünyada hakim varyant haline geleceğini bekliyoruz. Kışın çok ciddi bir dalgalanma ortaya çıkabilir, çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı: Omicron dünyaya hakim olacak
Prof. Dr. Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüs Omicron ile ilgili konuştu.

Üçüncü doz aşının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, "Omicron varyantı, dünyada giderek çok daha fazla görülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü son olarak 89 ülkede Omicron'un görüldüğünü açıkladı. Bu varyantla hastalanan kişilerin sayısı, hızlı bir şekilde artıyor. Görünen o ki, yakın zamanda bu varyant tüm dünyada hakim hale gelecek. Daha önce, bunun bir benzerini Delta varyantında yaşamıştık. Delta varyantı, diğer varyantların yerini almıştı. Ama Omicron, Delta'dan daha hızlı yayılıyor. Daha avantajlı durumda; sahip olduğu mutasyonlar onu diğer varyantlara göre daha avantajlı konuma getiriyor. Çünkü iki önemli avantajı var; virüs de yaşamak, çoğalmak ve yayılmak istiyor. Omicron, bu açıdan Delta'ya göre daha avantajlı. Çünkü daha kolay hücreye tutunuyor, daha kolay bulaşıyor ve daha hızlı yayılıyor. İkincisi de gerek aşılarla gerekse de hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklıktan kendini bir derece kurtarabiliyor. Dolayısıyla Omicron’un önümüzdeki süreçte tüm dünyada hakim varyant hale geleceğini bekliyoruz" diye konuştu.

"ŞİMDİ DAHA KOLAY BULAŞAN BİR VARYANT VAR"

Omicron varyantı ile vaka sayılarında ciddi dalgalanmalar olacağını belirten Prof. Dr. Özlü, "Bu tabii şöyle bir durumda doğuruyor; Delta'ya göre çok daha hızlı yayıldığı için hasta sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim bakıldığında Avrupa'da hasta sayıları ciddi artışlar gösteriyor. Avrupa ülkelerinin bu konuda çok ciddi kısıtlamalar, yasaklamalara kapanmalara tekrar geri gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla Omicron varyantı, bizim bu süreci yeniden bir küresel dalgalanma şekline dönüştürecek gibi duruyor. Tabii kış mevsiminin gelmesi de bunu kolaylaştırıyor. Çünkü zaten kış aylarında kapalı ortamlarda bir arada olduğumuz için bulaşma riski artıyordu. Üstelik şimdi daha kolay bulaşan bir varyant var. Dolayısıyla kışın çok ciddi bir dalgalanma ortaya çıkabilir. Bugün için dünyada günlük vaka sayısı 700 bin ile 800 bin civarında. Ölümler 7-8 bin civarında günlük. Ama bu varyantla bir dalgalanma ortaya çıktığı zaman bu rakamların çok çok üstüne çıkılacağı hesap ediliyor, senaryolar yapılıyor. Bunlar tabii ürkütücü, endişe verici senaryolar. O açıdan çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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