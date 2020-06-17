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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tezer 2 binli rakamlara ulaştığımızda tekrar oturup değerlendirmek gerekebilir
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 2 binli rakamlara ulaştığımızda tekrar oturup değerlendirmek gerekebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, normalleşme döneminde kurallara yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle vaka sayılarının tekrar 1500’lere çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Vaka sayılarında 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir. Bizim için bir alarm diye düşünün 1500'lü rakamları, yani kurallardan uzaklaşıyorsunuz anlamına gelen bir rakam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer.
Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme döneminde koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Tezer, normalleşmenin beraberinde diğer ülkelerde de vaka sayılarında dalgalanmaları getirdiğine dikkat çekerek, bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu söyledi.

  • Normalleşme kavramının Türkiye’de yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Tezer, "Normalleşme süreci işlerin bittiği, artık koronavirüsün ülkemizde olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece vaka sayılarının azaldığını, daha kontrol edilebilir bir düzeye geldiğini ve artık kontrollü bir normal hayata geçiş anlamına geldiğini söylemektedir. Tüm dünyada salgın devam ediyor" dedi.

Türkiye'deki büyükşehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 102
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Yoğunluk haritasıyla birlikte son günlerde artan vaka sayılarının hangi şehirlerde olduğu ve bu şehirlerin risk durumları ortaya çıktı. İşte il il, ilçe ilçe Türkiye'deki büyükşehirlerin koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...
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İSTANBUL
Title
BAŞAKŞEHİR
Title
BEYKOZ
Title
BEYOĞLU
Title
BEYLİKDÜZÜ
Title
BAHÇELİEVLER
Title
EYÜP
Title
BÜYÜKÇEKMECE
Title
ESENYURT
Title
GAZİOSMANPAŞA
Title
ÇEKMEKÖY
Title
ÇATALCA
Title
GÜNGÖREN
Title
FATİH
Title
EYÜP
Title
KADIKÖY
Title
EYÜP
Title
KÜÇÜKÇEKMECE
Title
PENDİK
Title
SARIYER
Title
ŞİLE
Title
MALTEPE
Title
SANCAKTEPE
Title
PENDİK
Title
SİLİVRİ
Title
ŞİŞLİ
Title
SULTANGAZİ
Title
SULTANBEYLİ
Title
ÜSKÜDAR
Title
ZEYTİNBURNU
Title
TUZLA
Title
ÜMRANİYE
Title
ADALAR
Title
AVCILAR
Title
ARNAVUTKÖY
Title
ATAŞEHİR
Title
ZEYTİNBURNU
Title
BAKIRKÖY
Title
ANKARA
Title
AKYURT
Title
ALTINDAĞ
Title
ÇANKAYA
Title
BEYPAZARI
Title
ÇUBUK
Title
ELMADAĞ
Title
KALECİK
Title
KIZILCAHAMAM
Title
GÜDÜL
Title
POLATLI
Title
ETİMESGUT
Title
GÖLBAŞI
Title
KAHRAMANKAZAN
Title
HAYMANA
Title
KEÇİÖREN
Title
PURSAKLAR
Title
MAMAK
Title
SİNCAN
Title
İZMİR
Title
ALİAĞA
Title
BAYRAKLI
Title
BERGAMA
Title
BALÇOVA
Title
BUCA
Title
BEYDAĞ
Title
BORNOVA
Title
KARABURUN
Title
GÜZELBAHÇE
Title
ÇİĞLİ
Title
DİKİLİ
Title
FOÇA
Title
GAZİEMİR
Title
ÇEŞME
Title
KARABAĞLAR
Title
KEMALPAŞA
Title
KARŞIYAKA
Title
KINIK
Title
KİRAZ
Title
MENDERES
Title
KONAK
Title
MENEMEN
Title
NARLIDERE
Title
SELÇUK
Title
ÖDEMİŞ
Title
TİRE
Title
SEFERİHİSAR
Title
TORBALI
Title
URLA
Title
BURSA
Title
KARACABEY
Title
BURSA
Title
BURSA
Title
İNEGÖL
Title
NİLÜFER
Title
MERKEZ
Title
MUSTAFAKEMALPAŞA
Title
MUDANYA
Title
MERKEZ
Title
BURSA
Title
MURADİYE
Title
BURSA
Title
MERKEZ
Türkiye'deki büyükşehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Yoğunluk haritasıyla birlikte son günlerde artan vaka sayılarının hangi şehirlerde olduğu ve bu şehirlerin risk durumları ortaya çıktı. İşte il il, ilçe ilçe Türkiye'deki büyükşehirlerin koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...

'1500 SAYISI BİZİM İÇİN BİR ALARM'

Prof. Dr. Tezer, virüsün ultraviyole ışınlarından, nemden ve sıcaktan etkilendiğini, bulaşıcı özelliğini nispeten kaybettiğinin bilindiğini hatırlatarak, "Ama temas arttıkça, maske takmadıkça, 1,5 metreden daha fazla yaklaştıkça, uzun süre sohbet ettikçe, özellikle 15 dakikanın üzerindeki sohbetlerde kalabalık yerlerde bulaş da kaçınılmaz. İsterse kış virüsü olsun, isterse başka virüs olsun bulaşma devam edecektir. İnsanlarımızın biraz dikkat etmemesi sebebiyle vaka artışları meydana geldi. 900'lü rakamlardayken 1500'lü rakamlara geldik, tabii ki bizim için bu uyarıcı niteliğinde, yani çok ciddi bir artış olarak belki yorumlanmayabilir. Ama bizim için ciddi bir uyarı bu, önlemlere dikkat etmezseniz vaka sayıları daha da artabilir. Vaka sayılarınızda 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir. Bizim için bir alarm diye düşünün, 1500’lü rakamlar, kurallardan uzaklaşıyorsunuz anlamına gelen bir rakam. Bu, 'alarm, zil çalıyor, dikkat edin, bakın daha fazla kurallara uymazsanız rakamlar artabilir' demek" ifadelerini kullandı.

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'EN SIK YAPILAN YANLIŞ FAZLA ÖZGÜVEN'

Prof. Dr. Tezer, vaka sayılarındaki artış nedenlerine ilişkin de şunları söyledi:
"En sık yapılan yanlış fazlaca özgüven. İnsanlarımızda olan ‘bana nasılsa bir şey olmaz’ yanlış bir algı. Sanki artık salgın bitti. Sonuç itibarıyla ekranlarda tüm dünyada bir normalleşme süreci görüyoruz, plajların yoğunluğunu görüyoruz, insanlar sokaklarda. Toplumda da bu yanlış bir algıya sebep oluyor, tamam ülkemizde azaldı, dünyada da azaldı, 'daha rahatız' gibi bir algı oluşuyor. Diğeri maskelerin yanlış kullanımı. İnsanlar psikolojik olarak maskeyi takıyorlar, alınlarına, çenelerine, burun açık ve onu bir aksesuar gibi kullanıyorlar. Sosyal mesafe, kalabalık içerisinde maske takmamak, yani maskeyi doğru taksak da kalabalıkta takmamak. Kalabalık içerisine artık büyük bir özgüvenle girmek, kalabalıkta bulunmak. Bunlar maalesef rakamlarımızın artmasına sebep oldu."

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'2 BİNDE KISITLAMALAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Günlük vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde önlemlerin tekrar gündeme gelebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Yarın 2 binli rakamlara ulaştığımızda aslında tekrar oturup değerlendirmek gerekebilir. En azından kalabalık alanlarda tekrar nasıl önlemler alınması gerektiği konusu masaya yatırılabilir. Bildiğimiz gibi şu an gizli yapılan nişan ya da asker uğurlama törenleri, belki de düğünler, bu bağlamda insanların toplu halde bir araya geldiği yerlerde bulaşın en fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğuda da maalesef son haftalarda bu şekilde artışlar oldu. Temas çok önemli burada, teması kesmeniz gerekiyor. Kaldı ki şu an 65 yaş üstü de belli saatlerde dışarıda, çocuklarımız dışarıda. Tekrardan toplu halde insanların bir araya geldiği alanlarda kısıtlamalar gelir mi, vaka artışları olursa elbette ki oturulup tekrar değerlendirilebilir" dedi.

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LGS'YE GİREN ÖĞRENCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Prof. Dr. Tezer, hafta sonu Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere de önemli uyarılarda bulunarak, "Öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor, yayınlanmış rehberlere uygun bir şekilde velilerin öğrencileri okulun bahçesine kadar getirip, içeri girmemeleri gerekiyor. Maskeyle gelmeleri gerekiyor. Kalabalık gelmemeleri gerekiyor her şeyden önemlisi. Çünkü hafta sonu sınavlar oldu, kalabalık gelindiğini de gördük, aslında çok kalabalık yapmadan evde o morali verip çocuklarımızı okula göndermek. Bu dönem bunlara katlanmak zorundayız. Mümkünse teması azaltıcı bütün önlemlere uyulması, sınav esnasında da tabii ki. Sosyal mesafe sağlanıyorsa, çocuk maskesini çıkartıp sınavına ona göre devam edebilecek. Ayrıca gittiğimiz yerlerde bu dönemlerde uzun süre kalmayacağız, yemeğe gitsek de yemeğimizi yiyeceğiz, önerildiği şekilde kalkacağız, sohbetler bu yılı rahat geçirmek için sonraki yıllara ertelenecek. Çünkü bu süreç hemen bitmeyecek. Bu süreç uzun sürecek, yani 2021’de de bu sürece devam edeceğiz gibi görünüyor" diye konuştu.

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