Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tezer Maske takma konusunda gevşedik
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Maske takma konusunda gevşedik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Ankara, İstanbul ve Bursa'da neden maske takma zorunluluğu getirildiğini anlattı. Kararın, Bilim Kurulu'nun önerisiyle alındığını hatırlatan Prof. Dr. Tezer, "Rakamlar artmaya başlayınca 'nerelerde yanlışlar yapılıyor' diye irdelemek gerekiyordu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına daha çok uyuldu; fakat maske takma konusunda insanlarımızın biraz gevşediğini gördük" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 1 Haziran'dan itibaren kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte rakamları yakından takip etmeye başladıklarını söyledi.

DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer
  • Prof. Dr. Tezer, "Çünkü bunun nasıl bir yansıması olacaktı, insanlarımız hep istediğimiz maske takmak, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyacaklar mı diye yakın takibe başladık. Ve maalesef bir haftadır 900’lü rakamlardan bin 500, bin 600’e kadar geldiğimizi gördük. Bu rakamlar artmaya başlayınca 'nerelerde yanlışlar yapılıyor' diye irdelemek gerekiyordu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına daha çok uyuldu; fakat maske takma konusunda insanlarımızın biraz gevşediğini gördük. Özellikle rakamların yüksek olduğu büyükşehirlerde insanlarımızın maskelerini çok fazla takmadıklarını ya da taksalar da doğru bir biçimde takmadıklarını gördük" dedi.

'RAKAMLAR ARTARSA BAŞKA KURALLAR DA GELECEKTİR'

Prof. Dr. Tezer, normalleşme sürecinden sonra vakalardaki artışın alarm işareti verdiğini ifade ederek, "O yüzden ilk aşamada maske takma kurallarının tekrar gözden geçirilmesine başlandı. Bu bağlamda da özellikle büyükşehirlerimiz olan İstanbul ve Ankara’da zorunlu maske takma tavsiyesinde bulunuldu. Ve özellikle vaka artışının yoğun bir şekilde görüldüğü Bursa ilimizde de benzer şekilde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi tavsiye edildi. Bu bağlamda da dün gece itibarıyla İstanbul ve Ankara illeri valiliklerinden maske takılmasının zorunlu olduğu ilan edilmiş oldu. Bu sayede rakamlarımızın daha fazla yükselmeden, bizi endişeli bir seviyeye getirdiğini görmeden düşüşe geçtiğini görmek en büyük temennimiz. Çünkü rakamlar daha artarsa, kontrol edilemeyecek seviyeye gelirse tekrar oturup değerlendirmek, başka kurallar da gerekecektir" ifadelerini kullandı.

'MASKELER AKSESUAR DEĞİLDİR'

  • Prof. Dr. Tezer, maskelerin doğru takılması konusunda aylardır uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Maskeler aksesuar değillerdir. Maskeler hastalığın başkasına buluşmasının engellenmesinde en önde gelen koruyucu yöntemlerden biridir. Aynı zamanda yoğun, kalabalık yerlerde de başkalarından bize hastalığın bulaşmasını engelleyen yollardan biridir. Hep söylediğimiz gibi bize koronavirüs ağzımız, burnumuz ve gözlerimizden bulaşmaktadır. Bunların arasında gözler en az bulaşın olduğu yerdir. Bunun dışında burun ve ağız önemli bir yerdir. O yüzden bizlerin maskemizi takarken doğru bir şekilde takmamız, maskemizin ağzımızı ve burnumuzu kapatması gerekiyor" diye konuştu.

DONDURMANIN ETKİSİ

Yaz aylarıyla birlikte özellikle çocuklarda dondurmanın sık tüketildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tezer, "Özellikle soğuk ortamlarda kış virüslerinin çoğaldığını biliyoruz. Ancak dondurmanın Covid-19 enfeksiyonuna sebep olabileceği ile ilgili bir bilimsel yayın bulunmamaktadır. Sadece steril şartlarda yapılmayan dondurmalar, özellikle açık dondurmalarda, enfeksiyöz hastalıkların bulaşıcı olabileceğini biliyoruz, onun dışında bu konuda Covid-19’un bulaşı ile ilgili bir bilgi şuan itibarıyla yok" dedi.

'KAHVE İÇERKEN YAKIN SOHBET YOK'

Prof. Dr. Tezer, topluluk içerisinde elde tutulan karton bardaklarla kahve ya da çay tüketmenin risk oluşturabileceğine dair ise, "Her zaman 3 kuralımız var; maske takmak, sosyal mesafeye uymak, el hijyenini sağlamak. Sonuç itibarıyla bir şey içerken maskenizi indirmek zorundasınız. Sosyal mesafenize dikkat ettiğiniz sürece, yakın sohbet içerisine girmediğiniz sürece kahve içerken bir risk oluşmayacaktır. Onun dışında kahve içtikten sonra elinizi sabunla suyla yıkayıp ya da antiseptikle dezenfekte ettiğiniz sürece ve bu sayede elinize bulaşmış olan mikroorganizmayı ağzınıza, burnunuza götürmediğiniz sürece ekstradan bir risk faktörü doğmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü

Safranbolu’da bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi
KORONAVİRÜS
Safranbolu’da bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi

Avustralya Başbakanı açıkladı: Kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında
DÜNYA
Avustralya Başbakanı açıkladı: Kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında

Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor
EKONOMİ
Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor

Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor
KORONAVİRÜS
Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor

Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler
KORONAVİRÜS
Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler

Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
KORONAVİRÜS
Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
Abone Ol Google News
Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

​İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.
70 bin TLyesatılık lojman!

70 bin TL'ye
satılık lojman!

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.
38 siteyeerişim yasağı

38 siteye
erişim yasağı

​Sermaye Piyasası Kurulu hukuki işlem başlattı.
Dünya<br>ikincisi olduk

Dünya
ikincisi olduk

Koronavirüs sonrası indirim yarışı başladı.
Gevşedik

Gevşedik

​Bilim Kurulu üyesinden maske zorunluluğu uyarısı.
Duvarına asmış

Duvarına asmış

Odasındaki Fatih Terim detayı gündem oldu.

Krizin perde arkası

Krizin perde arkası

Çin ve Hindistan sınırında gerilim yaşanıyor.
SİHA'lar İdlib'de yerle bir etmişti

SİHA'lar İdlib'de yerle bir etmişti

Rusya hava savunma sistemi Pantsir'e SİHA'lar için yeni füze ekledi.
Futbolcu musun <br>yönetici mi?

Futbolcu musun
yönetici mi?

Emre Belözoğlu'na isyan etti, sözleşmesini feshetti.
Barzani<br>PKK ile anlaştı

Barzani
PKK ile anlaştı

​ABD ile Fransa, sözde Kürdistan projesine adım attı.
Yeni Kandil'i<br> ateş bastı

Yeni Kandil'i
ateş bastı

​Mehmetçik sadece 58 dakika tüm hedefleri yerle bir etti.
Hem<br>çözüm hem inşa

Hem
çözüm hem inşa

​İşbirliğindeki ikinci aşamaya geçiliyor.
Ege'de<br>Yunan eşkıyalığı

Ege'de
Yunan eşkıyalığı

​Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar.
Yasağı takan da var<br>takmayan da

Yasağı takan da var
takmayan da

Kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce ceplerindeki maskeyi taktı.
Yatırım yüzde<br>kırk düşer

Yatırım yüzde
kırk düşer

​Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor.
Kovid-19<br>böbrekleri vuruyor

Kovid-19
böbrekleri vuruyor

​İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler.
Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü
Gündem

Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü

Ankara'da freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran 65 yaşındaki Mehmet Acar'a çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı: Adam şizofreni hastası
Gündem

Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı: Adam şizofreni hastası

İstanbul Bağcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise evi kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Yaralanan kadın ve kendisine zarar vererek bitkin düşen koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının yardım çığlıklarını duyup yardıma koşan komşu "Adam şizofreni hastası. Kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Polis ekiplerini aradık. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu" dedi.
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi: Pişmanım, ben de insanım
Gündem

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi: Pişmanım, ben de insanım

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Yaptığı savunmada Gürsoy "Cinnet getirdim, pişmanım, ben de insanım" ifadeleriyle pes dedirtti. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.