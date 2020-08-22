Bilim Kurulu Üyesi Tufan uyardı: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, koronavirüs önlemlerinin ihmal edilmesine ilişkin konuştu.

DHA

Prof. Dr. Tufan sosyal paylaşım sitesi Twittter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kişi akranından azıyor. Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor. Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir. koronavirüs kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz.Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar" ifadesini kullandı.

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'DOKTORUNUZ ÖNERMEDEN TEST İÇİN ISRAR ETMEYİN'

Tufan, semptomları ve riskli teması olmayanların hastaneleri meşgul etmemesini isteyerek, "SARS CoV 2'de rutin tarama önerilmiyor. Nitekim semtomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR 'pozitif' sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale'den yapılan bir çalışmaya göre yüzde 45. Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali yüzde 65. Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA

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