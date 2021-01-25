Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar, gevşememek lazım
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar, gevşememek lazım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra dört hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısıyla aşı olduktan ancak bir buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Gevşememek lazım” dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor” dedi.

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi
KORONAVİRÜS
Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

‘GEVŞEMEMEK LAZIM’

Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80’inin aşılanması durumunda salgını durdurulabileceğini kaydeden Özlü, "Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 5 binin üzerinde yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100’ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya’da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen.

  • Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80’inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim” diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyon açıklaması: Panik yapmaya gerek yok ama dikkatli olmak gerekiyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyon açıklaması: Panik yapmaya gerek yok ama dikkatli olmak gerekiyor

Virüs çok mutasyon geçiriyor diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Daha önce de buna benzer mutasyonlar raporlandı
KORONAVİRÜS
Virüs çok mutasyon geçiriyor diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Daha önce de buna benzer mutasyonlar raporlandı

Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir
KORONAVİRÜS
Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir

Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir


Abone Ol Google News
Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

​Tesla 'oto pilot' sistemi kazayı önledi.
35 milyon kişi sildi

35 milyon kişi sildi

​WhatsApp'ta kan kaybı günden güne büyüyor.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​AK Parti'nin 3 ildeki kongresine canlı bağlantıyla katılıyor.

​HDP'li Hasip Kaplan haddini aştı, Cumhurbaşkanını tehdit etti.
Yüksekova buz kesti

Yüksekova buz kesti

​Araçlara naylon battaniye örtüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.