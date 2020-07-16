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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden kurban derisi uyarısı Risk olabilir
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Koronavirüs haberleri: Bilim Kurulu üyesinden kurban kesimi sırasında koronavirüs önlemi uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden 'kurban derisi' uyarısı: Risk olabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulunarak "Kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü, orada bir risk var" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinde koronavirüs bulaş riskini değerlendirdi.

AA
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
  • Prof. Dr. İlhan, "Şu an elimizdeki bilimsel verilere göre kurban derisinden bir koronavirüs bulaşı söz konusu değil. Ancak her zaman önümüze risk olarak çıkabilen bir şey var ki o da kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü orada bir risk var. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten koronavirüs bulaşı söz konusu değil" diye konuştu.

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'HER 3 VAKANIN 2'Sİ TOPLU TÖRENLERDEN'

Prof. Dr. İlhan, bulaş riskinin toplu yapılan nişan, asker uğurlaması gibi törenlerde yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Yapılan filyasyon çalışmaları gösterdi ki her yeni vakanın, her 3 vakanın içerisinde 2'si nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplumsal törenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle de bu tür olayların engellenmesi konusunda bir eğilim oldu. Bu konu hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu’nda yer aldı. Sonuç olarak bakanlığımız bunu değerlendirdi ve asker uğurlama törenlerinin yasaklanması, diğerlerinde de dikkatli olunması konusunda öneri getirildi. Çünkü şu an elimizdeki verilere göre biliyoruz ki; her 3 koronavirüs vakasından 2'si toplu törenler nedeniyle bulaşıyor. Biz toplu törenleri; asker uğurlama, nişan, sünnet gibi buralardaki kalabalıkları önleyebilirsek o zaman bulaşıcılığı da engelleyebiliriz. Bu nedenle her iki bilim kurulunda da böyle bir görüş söz konusu oldu ve bakanlığımız da bunu değerlendirip, bu konuyla ilgili bir kısıtlama getirdi" ifadelerini kullandı.

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'VATANDAŞLARIMIZ SABRETMELİ'

  • Asker uğurlama gibi toplu olayların iptal edilmesinin toplumun psikolojisine etkisini de değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Aslında bunlar bizim çok kıymetli geleneklerimiz. Özellikle yaz mevsimi olması dolayısıyla düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar hep bir arada olmak istediğimiz, birbirimize yakın teması sevdiğimiz törenlerimiz; ama vatandaşlarımız bundan her ne kadar etkilense de biraz daha sabretmeleri gerekiyor" dedi.

'KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA BEKLEMİYORUM'

Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesiyle ilgili ise, "Ben Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması beklemiyorum. Zaten normal şartlar altında bakarsak alışveriş merkezlerinin, plajların, sosyal alanların açık olduğu bir durumda Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı beklemek doğru olmaz. Ama bu konuda son kararı kabine veriyor. Önümüzdeki haftanın rakamlarına göre bu tekrardan değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesinden kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı: Pazarlığı son güne bırakmayın
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Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayaz, Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Kurban Pazarı'nı gezdi.
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Prof. Dr. Ayaz, henüz yeni kurulan pazarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bilim kurullarının belirlediği tedbirler konusunda vatandaşı uyardı. Ayaz, besiciler ile kurbanlık almak için pazarı ziyaret edenlerden özellikle maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini, el hijyenine özel hassasiyet göstermelerini istedi. Ayaz, pazarlık yaparken temastan kaçınılmasını, tokalaşma yerine mesafeye dikkat edilerek, sopa kullanılmasını önerdi.
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Prof. Dr. Ayaz'ın uyarılarını dikkate alanların, kurallara uymaya çalıştığı görüldü. Maske takıp, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat eden besicilerin, pazarlık yaparken de 1 metrelik sopa kullandığı görüldü.
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Ayaz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluşması muhtemel alanlardan kurban pazarlarının salgın açısından riskli olduğunu belirtti.
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Ayaz, bu yüzden pazarlarda giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini, hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporlarının mutlaka bulunması ve kulak küpe numaralarına göre sisteme kayıtlı olması gerektiğini kaydetti.
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Prof. Dr. Ayaz, bu yıl 3,5 milyon hayvanın kesileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: Bu hayvanların hareketliliği çok yoğun olacak bu dönemde, bu yüzden hayvan pazarlarında salgın tedbirleri çok önemli. Hayvanların içinde bulunduğu çadırlar arasında en az 2 metre mesafe kuralı var. Kurban pazarında bulunan besiciler ve müşterilerin ateşleri sık sık ölçülecek. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar içeri alınmayacak. Girişlerde el dezenfektanı uygulaması olacak. Sık sık maske kontrolü yapılacak, hayvan satıcılarının ve ziyaretçilerin maske kullanımı çok önemli. İçeride sosyal temasın önlenmesi ve korunması için pazarlıkta tokalaşma usulü uygulanmayacak. İçeride 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde insan sayısı belirlenecek. Giriş çıkışlar kontrollü olduğu için içerideki toplam hayvan satış yerinin metrekaresi hesaplanarak içerideki insan sayısı belirlenecek. Çıkışlar olana kadar bir süre girecekler bekletilecek.
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Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailece gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz dedi.
Bilim Kurulu üyesinden kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı: Pazarlığı son güne bırakmayın
Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Ankara'daki kurban pazarında, salgına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı, vatandaşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.


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