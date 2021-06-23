Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı: Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 17.30'da başlayacak.

Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçerek, aşılama takviminden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı normalleşme adımlarına ve Kovid-19 vaka-ölüm sayılarına kadar birçok başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

Aşıda yeni dönem TURCOVAC

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşıda Faz-3’ün ilk dozu dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının “TURKOVAC” olduğunu açıklayarak Türkiye’nin bu hususta yeni bir dönemin kapılarını araladığını söyledi.

KORONAVİRÜS Aşıda yeni dönem TURCOVAC

İlk doz uygulamasına video konferans ile katılan Erdoğan, salgının ne kadar süreceği ve nasıl mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunu belirterek şöyle konuştu: Ülkemizi salgın cenderesinden kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir.

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