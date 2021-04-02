BioNTech mi, Sinovac mı? Uzmanından aşı tercihi yorumu

Türkiye’de yaklaşık 2.5 aydır Çin’in geliştirdiği Sinovac aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech aşısı da ülkemizde uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İsteyene Sinovac, isteyene BioNTech vurulacak” dedi. Aşı randevusu alanlara da seçenek sunulmaya başlandı. Ancak hangi aşıyı seçmesi gerektiği konusunda vatandaşın kafası karışık.

HER İKİSİ DE AĞIR VAKAYI ÖNLÜYOR

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.

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'BU HASTALIĞI GEÇİRENLER İNAKTİF AŞI TERCİH ETSİN'

Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

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KORONAVİRÜS Hangisini bulursanız yaptırın

'MRNA AŞILARI SONUCA ULAŞIP, VÜCUTTAN UZAKLAŞIYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, aşılarla ilgili kendilerine gelen sorulara ilişkin, "Özellikle 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım, aşıdan mı bulaştı' deniyor. Aşıdan koronavirüs bulaşması mümkün değil. Halkımız şu yanlışa düşüyor; 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım.' Eğer tedbirleri elden bırakırsak yine virüs kapma ihtimalimiz olabilir, bu sorular bize çok sık sorulmakta. Yeni teknolojik mRNA aşıları daha akıllı aşılar. Vücutta herhangi bir kalıntısı kalmadan, elde etmek istediğimiz sonuca ulaşıp, vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim genlerimize herhangi bir teması, bizi genetik olarak etkilemesi veya bu yönde hasar bırakması mümkün değil. Ancak bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanıyorsa, çok ciddi nörolojik hastalık geçirmişse inaktif aşıyı olmasını daha ön planda isteriz" ifadesini kullandı.

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'SONBAHARDA ÇOCUK AŞILAMA PROGRAMINA BAŞLAYABİLİRİZ'

Doç. Dr. Savaşçı, çocukların aşılanmasına ilişkin yurt dışında çalışmalar yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çocuklar için şu anda yurt dışında çalışmalar yapıldı, 9-12 yaş üzerinde aşının yüzde 100 koruduğuna dair veriler elde edildi Biontech aşısında. Dolayısıyla yurt dışı onayları gerekli kurumdan alındıktan sonra, Bilim Kurulu'nun kararı ile özellikle sonbahar dönemlerinde de çocuk aşılama programına başlayabiliriz gönül rahatlığıyla. Özellikle her ne kadar daha bu konuda tam çalışma yapılmasa bile gebeler ilk 3 aydan sonra Sinovac aşısını olabilirler, emziren annelere de aşı yapılmasında bir mahsur görmüyorum."

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FOTOĞRAF 10 Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.



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