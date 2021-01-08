Koronavirüs BıoNTech Türkiyeye daha fazla aşı ayıracak
TÜRKİYE

BıoNTech Türkiye’ye daha fazla aşı ayıracak

BıoNTech Türkiye’ye daha fazla aşı ayıracak

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının Türkiye’ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Şahin
Uğur Şahin

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının Türkiye’ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını söyledi. Bakan Koca, yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

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  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye’ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, “Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak” bilgisini paylaştı.

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