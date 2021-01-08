BıoNTech Türkiye’ye daha fazla aşı ayıracak

Dünya

ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 68,1 milyar dolara çıktı. Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 65,2 milyar dolar olması yönündeydi. Dış ticaret açığı, Ekim 2020'de ise 63,1 milyar dolar olmuştu. Söz konusu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD'nin ihracat ve ithalatı üzerindeki etkisini sürdürdü. Ülkenin ihracatı, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 184,2 milyar dolara yükseldi.