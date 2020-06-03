Bir ambulans uçak operasyonu da Mısır'a yapıldı: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağ'a getirildi

Yeğenimizin çektiği videoyu sağ olsun herkes internetten paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın girişimleriyle ağabeyim ve ailesi buraya getirildi. Yengemin durumu biraz ağır, ağabeyim biraz atlatmış durumda, çocukların durumu daha iyi. Orada sağlık bakımından onlara bir şey yapmamışlar. Ağabeyim ve yengem ilaç ve tedavi olmadan hep evde kaldı. Biz de mecburen buraya gelmeleri için müracaat ettik.