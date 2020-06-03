Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bir ambulans uçak operasyonu da Mısıra yapıldı Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağa getirildi
TÜRKİYE

Bir ambulans uçak operasyonu da Mısır'a yapıldı: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağ'a getirildi

Daha önce İsveç ve Rusya gibi ülkelerden Türk vatandaşlarını tahliye eden ambulans uçağımız bu sefer Mısır'da rahatsızlanan Türk aile için havalandı. Mısır'da koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan Türk vatandaşı Kader Biçer'in yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından Biçer'in eşi Veli Biçer'de de koronavirüs belirtilerine rastlanıldı. Biçer'in çocukları Ensar, Ebrar ve Erva, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak, anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını istedi.

DHA
Mısır'da koronavirüse yakalanan Türk aile, ambulans uçakla Tekirdağ'a getirildi.

AMBULANS UÇAKLA TAHLİYE EDİLDİLER

  • Çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Diplomatik yazışmaların yapılması sonrası Biçer ailesini almak için Kahire'ye bir ambulans uçak gönderildi. Biçer ailesini alan ambulans uçak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Aile üyeleri, ambulans uçaktan, ambulanslarla alınıp, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Bir ambulans uçak operasyonu da Mısır'a yapıldı: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağ'a getirildi
FOTOĞRAF 29
Title
Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Title
Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
Title
Burada sağlık ekiplerince karşılanan Biçer ailesi, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Title
Veli Biçer'in kardeşi Hasan Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Title
Ağabeyi ve ailesinin kendi ülkelerinde sağlıklarına kavuşmasını beklediklerini vurgulayan Biçer, şunları dile getirdi:
Title
Yeğenimizin çektiği videoyu sağ olsun herkes internetten paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın girişimleriyle ağabeyim ve ailesi buraya getirildi. Yengemin durumu biraz ağır, ağabeyim biraz atlatmış durumda, çocukların durumu daha iyi. Orada sağlık bakımından onlara bir şey yapmamışlar. Ağabeyim ve yengem ilaç ve tedavi olmadan hep evde kaldı. Biz de mecburen buraya gelmeleri için müracaat ettik.
Title
Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Biçer, Allah'a şükürler olsun. Çok şükür böyle bir Cumhurbaşkanımız var, ne mutlu bize. Diğer ülkelerde yaşanan perişanlıkları gördük. İnsanların yüzüne bakmıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve ağabeyimin buraya getirilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun. dedi.
Title
Biçer ailesinin çocuklarının Youtube üzerinden paylaştıkları görüntülü mesajda Türk yetkililerden yardım çağrısında bulunmaları üzerine ailenin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatılmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bir ambulans uçak operasyonu da Mısır'a yapıldı: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağ'a getirildi
Daha önce İsveç ve Rusya gibi ülkelerden Türk vatandaşlarını tahliye eden ambulans uçağımız bu sefer Mısır'da rahatsızlanan Türk aile için havalandı. Mısır'da koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.


AA

AA

AA

AA

AA

AA
Mısır'da koronavirüse yakalanan Türk aile, ambulans uçakla Tekirdağ'a getirildi.

AA

AA

AA
Abone Ol Google News
Bir operasyon da Mısıra

Bir operasyon da Mısır'a

​Yardım isteyen Türk aile özel uçuşla Tekirdağ'a getirildi.
Mason arşivi böyle yok oldu

Mason arşivi böyle yok oldu

​Yücel Katırcıoğlu ile ilgili çarpıcı iddialar devam ediyor.
Finans yalanıboşa çıktı

Finans yalanı
boşa çıktı

​Türkiye 2 ayda 6,3 milyar kredi aldı.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Sistematik tahrik var

Sistematik tahrik var

​Cami, cemevi ve kiliselere saldırılar hız kesmiyor.
Ankesörde<br>dev dalga

Ankesörde
dev dalga

​98'i muvazzaf 118 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.

MGK'da<br>Akdeniz mesajı

MGK'da
Akdeniz mesajı

​Dört ay sonra ilk kez toplandılar.
Destek paketi genişliyor

Destek paketi genişliyor

​Kredi kampanyasına iki banka daha katıldı.
Başkentin<br>kontrolü askerde

Başkentin
kontrolü askerde

​ABD'de iç savaş görüntüleri.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Evde<br>çalışmayı sevdik

Evde
çalışmayı sevdik

Albayrak Grubu'nda salgın sonrası yeni çalışma modelleri gündemde.
TKP/ML'li terörist öldürüldü

TKP/ML'li terörist öldürüldü

​1 milyon TL ödüllük listedeydi.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Adıyaman'daki balık ölümleri endişelendirdi.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke bütün veriler.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Bir gecede 700 kişi gözaltına alındı.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.