Bir ambulans uçak operasyonu da Mısır'a yapıldı: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile Tekirdağ'a getirildi
Daha önce İsveç ve Rusya gibi ülkelerden Türk vatandaşlarını tahliye eden ambulans uçağımız bu sefer Mısır'da rahatsızlanan Türk aile için havalandı. Mısır'da koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan Türk vatandaşı Kader Biçer'in yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından Biçer'in eşi Veli Biçer'de de koronavirüs belirtilerine rastlanıldı. Biçer'in çocukları Ensar, Ebrar ve Erva, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak, anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını istedi.
AMBULANS UÇAKLA TAHLİYE EDİLDİLER
Çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Diplomatik yazışmaların yapılması sonrası Biçer ailesini almak için Kahire'ye bir ambulans uçak gönderildi. Biçer ailesini alan ambulans uçak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.
Aile üyeleri, ambulans uçaktan, ambulanslarla alınıp, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.