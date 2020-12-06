Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü İzmit’te, koronavirüs nedeniyle bir ay içerisinde 3 kişi hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Muhammet Kılınç (39), annesi Mahmure Kılınç ve babası Hasan Kılınç (76) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Haber Merkezi 06 Aralık 2020, 23:55 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 00:04 DHA