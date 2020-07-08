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Koronavirüs Bir ilde daha asker uğurlamalarına yasak Bursada sosyal mesafesiz eğlencelere izin yok
TÜRKİYE

Bursa haberleri: Asker uğurlama törenleri yasaklandı

Bir ilde daha asker uğurlamalarına yasak: Bursa'da sosyal mesafesiz eğlencelere izin yok

Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye düşüren asker uğurlama törenleri tüm uyarılara rağmen devam edince İstanbul ve Ankara'da yasak getirilmişti. Son olarak bir ilde daha bu eğlencelere kısıtlama getirildi. Bursa'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Bursa'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi.
Bursa'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı.

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Böyle asker uğurlaması olmaz
FOTOĞRAF 4
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Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu.
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Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.
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Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi.
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Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı. Bir süre daha trafikte seyreden konvoy daha sonra gözden kayboldu.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Böyle asker uğurlaması olmaz
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.

İstanbul ve Ankara'da asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı
KORONAVİRÜS
İstanbul ve Ankara'da asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı

Kontrolsüz kalabalığa izin yok

Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının, kardeşleri dahil, katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı.

Beykoz'daki asker uğurlamasında yine sosyal mesafe hiçe sayıldı: Bakan Soylu'dan uyarı geldi
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Beykoz'daki asker uğurlamasında yine sosyal mesafe hiçe sayıldı: Bakan Soylu'dan uyarı geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. İçişleri Bakanı Soylu da asker uğurlaması görüntülerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Soylu açıklamasında, 'Kınalı kuzularımız dua ile gönderilmeli bu görüntülerle değil Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli... Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' notunu paylaştı.

Asker uğurlaması yasaklandı: Askerler taahhütname imzalayacak
KORONAVİRÜS
Asker uğurlaması yasaklandı: Askerler taahhütname imzalayacak

Pandemi tedbirlerini ihlal ediliyor

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması, askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Maltepe'de asker uğurlaması yapan konvoydan atılan havai fişek askeri kışlada yangın çıkardı
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Maltepe'de asker uğurlaması yapan konvoydan atılan havai fişek askeri kışlada yangın çıkardı
İstanbul Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


  • Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
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Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
Adana'da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı.
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