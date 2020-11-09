BirGün'den koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil saldırı

Ahmet Kekeç'in, koronavirüse yakalandığını oğlu Mehmet Kekeç sosyal medya hesabından duyurdu.

Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek "Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz." dedi.

Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz. pic.twitter.com/H9ppfhKXYn — Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 9, 2020

BirGün Gazetesi haberi rezil bir başlıkla duyurdu. Haber "Yandaş yazar Ahmet Kekeç yoğun bakıma alındı" başlığıyla yayımlandı.

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Koronavirüse yakalanan yandaş Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç yoğun bakıma alındıhttps://t.co/ukOy8VHOYR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 9, 2020

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç, Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır. 3 Ocak 1961 Malatya doğumludur.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

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Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. Star Gazetesi'nde yazarlık yapan Ahmet Kekeç, şu sıralar Akşam Gazetesi'nde yazmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke Tv'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıradışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

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