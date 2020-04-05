Koronavirüs Bitliste kavga eden 7 kişiye 22 bin TL sosyal mesafe cezası
TÜRKİYE

Bitlis'te kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'sosyal mesafe' cezası

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kavga eden 7 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
7 kişilik gruba 22 bin TL ceza kesildi.
7 kişilik gruba 22 bin TL ceza kesildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150 TL ceza kesti, Kavgada yaralananlar Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL para cezası verildi"

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