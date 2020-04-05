Bitlis'te kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'sosyal mesafe' cezası

Ekonomi

Çiftçi iş başında tarlalar harıl harıl

Koronavirüs salgını ile birlikte stratejik önemini artıran gıdada araziden güzel veriler geldi. Tahıl ve bakliyatta ekimin tamamlandığı, bazı bölge ve ürünlerde ekimde artış yaşandığı rapor edildi. Buğday, pamuk, mercimek, kuru fasulye, ay çiçek ve diğer ürünlerin ekiminde sıkıntı yaşanmayacağı belirtildi.