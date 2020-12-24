Koronavirüs Bodrumda yılbaşı alarmı Kış nüfusu 400 bine çıktı, denetimler artırıldı
TÜRKİYE

Bodrum'da yılbaşı alarmı: Kış nüfusu 400 bine çıktı, denetimler artırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yılbaşı kutlamalarının eğlence mekanları ve otellerde yasaklanması, gözleri, 170 bin olan kış nüfusu pandemiyle 400 bine çıkan Muğla'nın Bodrum ilçesine çevirdi. Yılbaşında, hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ancak bu tatilde sokağa çıkma kısıtlamamız var. Emniyetimizin, zabıtamızın, jandarmamızın denetimleri sürekli olarak devam edecek. Diğer taraftan da eğer ev partisi şikayetleri gelirse, anında müdahale edip durduracağız. Kaymakamımızın da bu konuda talimatı var. Ev partilerine özellikle dikkat edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış ayIarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, 400 bine ulaştı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık göze çarpıyor. Yılbaşı için de ilçeye gelişler başladı. Pandemi döneminde, büyükşehirlerden çok sayıda kişinin Bodrum'a geldiğini ve buradaki ikinci konutlarında yaşamaya başladığını hatırlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Gelenlerin büyük bölümü metropollere dönmedi. Yılbaşı için gelenler de oldu. Bodrum'un havası, müstakil evlerin durumu ve rahatlığı burada ön plana çıkıyor. İnsanlar, otellerden çok Bodrum'daki evlerine geliyorlar. Lütfen, Bodrum'a gelenler, kamusal alanlarda çok dikkatli olsunlar. Bodrum'da da artık pandeminin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Her gün kayıplarımız oluyor, her gün yeni bir hasta haberi alıyoruz. Vefatlarımız oluyor, üzülüyoruz. O nedenle herkesin çok dikkatli olması lazım. En ufak bir gevşeklikte hemen tekrar kendini gösteriyor" dedi.

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

'Ev partilerine müdahale edilecek'


Belediye Başkanı Aras, salgına karşı herkesin kendine çok dikkat etmesi ve tedbirlerini alması gerektiğine dikkat çekip, şunları söyledi. "Tabii ki devletimiz de önlemlerini alacak, kurallara uymayanları gerekirse cezalandıracak. Otellere yılbaşı partileri için gitmeyi düşünen insanların önünü kesmesi iyi oldu çünkü şu anda parti yapılacak ve eğlenilecek bir zaman değil. Biz bile açılışlarımızı, meclis toplantılarımızı, belediyenin birçok etkinliğini erteledik. Belediyede bile birçok hasta var. O yüzden eğlenmeyi değil de, sağlığımızı düşünelim"

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'Ben de yılbaşını ende geçireceğim'


Yılbaşı nedeniyle İstanbul'dan Bodrum'daki evine gelen vatandaşlardan Ayşe Taşer, "Bodrum'u çok seviyorum, o nedenle burayı tercih ettim. Şu dönemde virüs nedeniyle herkesin kendini izolasyona alması lazım. Gönül isterdi ki virüs olmaksızın, hep beraber güzel anlar yaşayarak yılbaşını geçirelim. Ama maalesef zamanı değil. Olabildiğince kendimizi korumalıyız, evlerimizde olmalıyız. Mesafeyi korumalıyız.Bodrumlular bence evde kalsınlar. Ben de yılbaşını evde geçireceğim" diye konuştu.

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'Doğma büyüme Bodrumluyum, ilk kez bu kadar kalabalık'


Bodrum'da berber dükkanı işleten Mustafa Ergül, Bodrum'un kalabalık açısından tarihi bir kış yaşadığını belirtip, "Bu pandemi sürecinde herkesin bildiği gibi bütün İstanbul, İzmir, yurt dışı da dahil olmak üzere burada evi olan kişiler Bodrum'u tercih etti. Yıllardır Bodrum'da esnaflık yapıyorum. Burada doğdum, büyüdüm, ilk kez bu kış Bodrum'u bu kadar kalabalık gördüm. Havalar da güzel olunca Bodrum'a gelen çok oluyor. Her zaman Bodrum olarak bir adım öndeyiz. Bu kış sezonunda da inanılmaz bir yoğunluk var. Mart ayında ülke olarak bu hastalıkta tanıştık. İlk dönemlerde kim hasta bilmiyorduk. Ancak herkesin buraya gelmesiyle beraber hastalık da Bodrum'a taşınmış oldu. Kalabalık artınca hastalanan kişi sayısı çoğaldı. Herkesten maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, birbirine gidip gelmeyi bırakmalarını istiyoruz.
Çünkü, virüsle hiç ummadığınız anda, hiç ummadığınız şekilde karşılaşabiliyorsunuz. Gençler özellikle bu konuda çok duyarsız, onları uyarmak lazım" dedi.

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