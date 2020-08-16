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Koronavirüs Akılalmaz olay Karantinadan kaçıp Abanta gezmeye gittiler
TÜRKİYE

Bolu haberleri: Ankara'da karantinada olması gereken iki kişi Abant'ta gezerken yakalandı

Akılalmaz olay: Karantinadan kaçıp Abant'a gezmeye gittiler

Ankara'da karantinada olması gereken biri pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi karantinadan kaçarak Abant Tabiat Parkı’na gezmeye gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi AA
Karantinada olması gereken 2 kişi, Abant Tabiat Parkı'nda yakalandı.
Karantinada olması gereken 2 kişi, Abant Tabiat Parkı'nda yakalandı.

Ankara'da koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.

ABANT'A GEZMEYE GELDİKLERİNDE YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Abant Tabiat Parkı girişinde yaptıkları kontrolde, bir kişinin Ankara'da evinde karantinada olması gerekirken burada olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.

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  • Tabiat parkına gelen sağlık ekipleri, Kovid-19 testi pozitif olan kişi ile temas ettiği gerekçesiyle yanındaki arkadaşını da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürdü.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişiye, idari para cezası kesileceği ve hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Bu arada tabiat parkında dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.

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