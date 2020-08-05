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TÜRKİYE

Bu görüntü bizi üzüyor: Sağlık çalışanları endişeli

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sosyal mesafe, maske ve hijyene uyulmayan sahil ve plajlardan gelen görüntülerin gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarını üzdüğünü söyledi. Kayıpmaz, “Koronavirüs resmen sahillere akın etti” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram tatili süresince sahillerden gelen görüntüler tepkilere yol açtı.
Bayram tatili süresince sahillerden gelen görüntüler tepkilere yol açtı.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kurban Bayramı'nda kurallara uyulmadığının görüldüğünü, bu görüntülerin gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlıkçıları çok fazla üzdüğünü söyledi. Bayram namazlarında, kurban kesimlerinde ve plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının hiçe sayıldığını belirten Kayıpmaz, bayramdan önceki süreçte vatandaşı uyardıklarını hatırlattı.

Ada vapurunda yer kapmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu
OYNAT 00:53
Ada vapurunda yer kapmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu
Kabataş iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.


Kayıpmaz, "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Resmen koronavirüs sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını ve uygun biçimde maske kullanılmasını özellikle tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu gördük. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Plajda sıra bekleyen kişiler 'bize bir şey olmaz, koronavirüs bize bir şey yapmaz' gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi. Bu da bizi çok üzdü" dedi.

Afşin Emre Kayıpmaz

10 GÜN İÇİNDE VAKALARA YANSIYACAKTIR

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Virüse karşı sağlık çalışanları olarak ilk vakaların görüldüğü mart ayından beri ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Salgınla mücadele hazırlıklarına ise hastanelerde ocak ayı sonunda başlamıştık. Acil servislerde koronavirüs mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. İnsanları sağlığına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalışan sağlık personellerini, bu görüntüler ciddi anlamda üzdü. Bunun da 1 hafta, 10 gün içinde vaka sayılarına yansıyacağını öngörüyoruz. Sağlık fedakarca hastanelerde çalışırken bir yandan da tedbirsiz rehavet görüntüleri bizleri son derece üzüyor. Çabalarımız, emeklerimiz boşa gitmesin istiyoruz. Bunun da yolu her birimizin birey olarak önlemlere uyması" dedi.

SICAK BUNALTIYOR DEMEYİN

Kayıpmaz, hastalığa karşı etkinliği yüzde 100 kanıtlanmış ilaç olmadığına dikkat çekerek, "Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi sınırsız değil. Sağlık kapasitesinin zorlanmaması adına kendimizi hastalıktan korumamız lazım. 'Sıcaklar bunaltıyor maske takamıyorum' düşüncesinin olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

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