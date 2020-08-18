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Koronavirüs Bu kadarına da pes Karantinadan kaçıp çiğ köfte satarken yakalandı
TÜRKİYE

Bu kadarına da pes: Karantinadan kaçıp çiğ köfte satarken yakalandı

Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci M.A, dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki, ateşim de çıkmadı ki" sözlerini pes dedirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Balkan Caddesi'nde koronavirüs tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

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Dükkana bir şeyler almaya gelmiş

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
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Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı

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M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
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Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti.
Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Edirne'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.


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