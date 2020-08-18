Bu kadarına da pes: Karantinadan kaçıp çiğ köfte satarken yakalandı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci M.A, dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki, ateşim de çıkmadı ki" sözlerini pes dedirtti.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Balkan Caddesi'nde koronavirüs tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.
Dükkana bir şeyler almaya gelmiş
M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.
M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.