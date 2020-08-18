Bu kadarına da pes: Karantinadan kaçıp çiğ köfte satarken yakalandı Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci M.A, dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki, ateşim de çıkmadı ki" sözlerini pes dedirtti.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2020, 09:31 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020, 09:51 AA