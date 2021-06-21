Bu Topraklara Aşık: Türkiye koronavirüs aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden memnuniyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda anlattı.

"Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları, kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırdı, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından "Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız." ifadeleriyle paylaştı.

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Ülkemizde yaşayan uluslararası misafirlerimiz Türk sağlık sistemiyle ilgili memnuniyetlerini #BuTopraklaraAşık serisinde anlattı.



Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız. pic.twitter.com/4mTQG2BGXq — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 21, 2021

"Kendimizi burada Almanya'dan daha güvende hissediyoruz"

Almanya'dan gelen ve Antalya'da yaşayan Marion Füller ve Michael Wigant, film serisinde görüşlerine yer verilen isimlerden ikisi oldu.

Wigant, Türk toplumunun salgın tedbirleri konusunda çok özenli davrandığını, mesafenin korunduğunu, her yerde maske takıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yakında durumun düzelmesini umuyoruz. Burada hükümet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya’da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara, alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor, tıbbi destek daha iyi. Almanya’dan farklı olarak aşılama yaşa bağlı olarak daha iyi yapılıyor. Kendimizi burada Almanya’dan daha güvende hissediyoruz. Bu da sadece 14 günlüğüne bile olsa Almanya’ya gitmemiş olmamızın ve burada kalmamızın nedenlerinden biri. Yakın zamanda da Almanya’yı ziyaret etmeyeceğiz."

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Wigant, Türkiye'deki sağlık sisteminin olumlu taraflarına ilişkin örnek verirken "Almanya’da röntgen için iki ay bekliyorum, burada ise 20 dakika. Neden buradaki sistem daha iyi, Almanya’da durum neden bu kadar kritik bilmiyorum fakat bana göre Türkiye’deki sağlık sistemi Almanya’dakinden iyi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısını Türkiye'de yaptırdıklarını belirten Marion Füller de aşıdan dolayı bir sorun yaşamadığını anlattı.

Füller, "Buradaki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi. Almanya’da bana KOAH teşhisi konmuştu fakat bunun arkasında astım ve alerji gibi iki rahatsızlığın daha olduğunu Türkiye’deki aile hekimim buldu. Burada yoğun bakım yatak sayısının hep yeterli olduğunu duyuyoruz. Almanya’da ise sağlık sistemi çöktü." diye konuştu.

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Kendisini burada çok iyi hissettiğini dile getiren Füller, Almanya'ya dönmek istemediğini ve burada mutlu olduğunu kaydetti.

OYNAT 01:58 Oyuncu Midyat: Linç edileceğimi bilerek söylüyorum, ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim Oyuncu Sermiyan Midyat, Amerika'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. ABD'de pandemiye yönelik tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Midyat 'Havalimanında ateşimize bile bakılmadı. Linç edileceğimi biliyorum ama bunu söylemeliyim. Süper güç denilen Amerika'yı görünce ülkemizin kıymetini daha iyi anladım. Sağlık çalışanlarına, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Her şey mükemmel şekilde tamamlandı"

Yunanistan'dan Balıkesir'e gelen Yiannis Yiatilis de Türkiye’deki Kovid-19 aşılama programının çok başarılı olduğunu belirtti.

Yaş sırası geldiğinde internet ortamından çok kolay randevu aldığını ifade eden Yiatilis, "Günüm geldiğinde hastaneye gittik ve her şey mükemmel şekilde tamamlandı. Bizim için bekliyorlardı. Her şey temiz ve güzeldi, 2 dakika bile bekletilmedik. Her şey hızlı ve başarılı şekilde halledildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok mutluyum." dedi.

Belli sebeplerden dolayı Türk hastanelerinde birkaç defa bulunduğunu ve olumlu tecrübeler yaşadığını dile getiren Yiatilis, "Bence doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastanelerindeki yoğunluğa rağmen her şey çok net ve temiz. Ayrıca herkesi bilgilendiriyorlar ki bu da Avrupa standartlarında çok nadirdir. Çok verimli bir çalışma. Açıkçası çok sevdim ve bence insanlara saygılı olmak yüksek seviyede bir medeniyeti gösteriyor." diye konuştu.

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Türkiye'de kendisini yeterince güvende hissettiğini söyleyen Yiatilis, "Bir Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deyken kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes bana dostça davranıyor. Yunan olduğumu söylediğimde bir gülümseme ve dostça bir yüz görüyorum, burada olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Süreç mükemmel işledi"

İtalya'dan İzmir'e gelen Carlo Brivio da aşı olmak için İtalya'ya dönüp dönmemeyi düşündüğünü, bunu arkadaşlarıyla konuştuğunu ancak ülkesinde aşı durumunun belirsiz olduğunu anlattı.

Eşinin Türkiye'de, köydeki doktoru aşıyla ilgili bir şey sormak için aradığını ve doktorun kendilerini aşı olmaya davet ettiğini aktaran Brivio, şunları kaydetti:

"Buna inanamadım. Sonrasında eşim gittiği anda kayda alındı ve aşısı yapıldı. Ben de sonraki hafta için aşı randevusu aldım. Üç hafta sonrasında da ikinci aşılarımızı olduk. Hiçbir sorun yaşamadık. Randevulara ne zaman gidilecek, nereye gidilecek, her şey telefondaki bir uygulama yoluyla onaylandı. Süreç mükemmel işledi. Aşılama sonrasında önce onu, sonra da beni aradılar. İyi olup olmadığımızı, bir problem yaşayıp yaşamadığımızı sordular. Dediğim gibi buna inanamadım. Bu yaşadıklarımı İtalya’daki arkadaşlarıma anlattığımda hala aşı olmadıklarını öğrendim. Sadece İtalya için demiyorum, ABD’de de Belçika’da da yaşadım. Bu yüzden bu ülkelerdeki durumlar hakkında da bilgim var. Türkiye’de son 15 yılda yaşanan bu değişime hala hayret ediyorum."

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OYNAT 03:31 Prof. Dr. Kerim Güler ve ekibinden zeybekli mesaj: Gördüğünüz gibi sağlık sistemi çökmüş değil İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Kerim Güler ve ekibinden zeybekli koronavirüs uyarısı. Tüm sağlık ekibinin çocukları, annesi, babası olduğunu fakat, 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Güler, 'Kovid'i yenmemiz için tek başına çalışmamızın bir anlamı yok. Sizlerin büyük yardımlarınıza ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi, sağlık sistemi çökmüş durumda değil. Size hizmet vermek için kendi moralimizi hep yüksek tutmaya çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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"Birçok ülkeden avantajlıydık"

Birleşik Krallık'tan Muğla'ya gelen İngiliz vatandaşları Tudor Hughes ve Barbara Hughes da Türkiye'deki aşı deneyimini anlattı.

Tudor Hughes, Türkiye'nin tartışmasız yaşanabilecek en güzel yerlerden olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılama sürecinin çok kolay olduğunu ve telefondaki uygulamayla randevu alabildiğini belirten Hughes, "Kullanması gerçekten çok kolay. Size aşı olabileceğiniz uygun günler gösteriyor, birini seçiyorsunuz ve size aldığınız randevu gününün onayı bilgisi geliyor. Hatta randevudan bir gün önce de 'Lütfen gelmeyi unutmayın' diye bilgi mesajı geliyor." dedi.

Aşının hastanede yapıldığını dile getiren Hughes, "Öyle büyük bir sıra yoktu. Sıramız geldi ve 5 dakika içinde aşımızı olduk. 15-20 dakika kadar yan etki göstermeyeceğinden emin olmak için beklememiz gerekti, daha sonra gitmekte özgürdük." diye konuştu.

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Türkiye'deki sağlık sistemini öven Hughes, şunları söyledi:

"Türkiye’nin sağlık sistemine duacı olduğumu söylemekten başka bir şey diyemem. Birleşik Krallık’tan daha farklı. Bizim ülkemizde polikliniklerimiz yok. Eğer bir probleminiz varsa yapmanız gereken ilk şey genel pratisyeni aramaktır. Sonrasında ne yapmanız gerektiğine karar verilir. Sonra da bir uzmana gitmek için randevu alırsınız, beklemek zorunda kalırsınız. Kan testi vermeniz gerekse bile yine doktor beklersiniz. Kısacası her şey zaman alır. Burada ise poliklinikler var. Tüm testlerinizi yapıyorlar, günün sonunda durumunuzun ne olduğuna dair bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Benim için harika bir sistem."

Barbara Hughes da "Sadece biz değil, burada bizim yaş grubumuzdaki herkes aşısını oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse birçok ülkeden avantajlıydık. Erkek kardeşim İspanya’da yaşıyor, hala bekliyor. Teyzem 80 yaşında ve Güney Afrika’da hala bekliyor. Evet, burası çok daha verimli." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 17 Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Dr. Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selcan Paçal ve Emre Arslan ile vatandaşların koronavirüs aşılarını yapmak üzere, şoför Mahmut Özdemir yönetimindeki mobil araçla 12 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler köyüne gitti. Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip, konukevi önüne kurulan masada işlemlerini yaptığı vatandaşlara aşılarını uyguladı. Köyün çobanları Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin olmadığını gören Dr. Emine Uğur, muhtardan kendilerini onların yanına götürmesini istedi. Araçlarına binen sağlık ekibi, engebeli alanları ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı. Bir ağacın gölgesinde otururken kendilerine doğru gelen sağlık ekibini gören çobanlar hem şaşırdı hem de duygulandı. Evli ve 4 çocuk babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı olduklarını ve Kırkgözeler’e çobanlık yapmak için geldiklerini söyledi. Gün boyu dağda sürünün başında olduklarından sağlık ocağına gidemediklerini belirten Çiftçi, Bu hastalığa karşı aşı olmak istiyorduk ama günümüz dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsun, gelip bizi dağın başında da olsak buldular, duygulandık. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarımızı kaza ve belalardan korusun diye konuştu. Dr. Emine Uğur ise, Bize bağlı köylere giderek vatandaşların koronavirüs aşılarını yapıyoruz. Köyde iki çobanın da yaşadığını ancak yaylada hayvanları otlattıklarını öğrendik. Köydeki çalışmamızı tamamladıktan sonra aracın gittiği yere kadar araçla sonrasında da biraz yürüyerek onlara ulaştık. Amacımız, aşılanmayan bir tek vatandaş bile bırakmamak. Herkes aşılansın, bir an önce istediğimiz sayıya ulaşıp bu hastalığı bitirmek istiyoruz dedi. Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet verdiği 96 köy olduğunu belirten hemşire Selcan Paçal, Gereken her yere ulaşmaya çalışıyoruz. En uzak köye kadar gidip aşıları yapıyoruz. Onlar gelmese veya gelemese de imkanlarımızı değerlendirip ayaklarına kadar gidip aşılarını yapıyoruz dedi. Kırkgözeler’in Horasan’ın en büyük köylerinden biri olduğunu söyleyen muhtar Taha Küçük ise Köyümüz 200 hane ve 2 bin 500 nüfusa sahip. Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Sağlık ekibi 35 yaş üstü herkesi aşıladı. Köyün çobanları yayladaydı. Doktor hanım ve ekibi benden onları çobanların bulunduğu yere götürmemi istedi. Çobanların olduğu yere gittik ve onların da aşılarını yaptılar. Kendilerini takdir ettim. İsteseler bu kadar zahmeti çekmeden geri dönebilirlerdi dedi. Sağlık çalışan dağ taş demeden çobanları aşılıyor: Sağ olsunlar çok duygulandık Erzurum'un Horasan ilçesi Kırkgözeler köyünde çobanlık yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavirüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı. Hayvanları otlatırken karşılarında sağlık ekibini gören çobanlardan Ercan Çiftçi, "Günüm dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsunlar, onlar gelip dağın başında bizi buldular, çok duygulandık" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Kırsal mahallelere ulaşan aşı ekipleri, camii imamlarının yaptığı anonslar ile aşı olmak isteyenleri aile sağlığı merkezlerinde, olmak istemeyenleri ise bulundukları yerlerde ayaklarına kadar giderek ikna ediyor. İkna edilen vatandaşlar, özel çantalarda muhafaza edilen aşılarla yerinde aşılanıyor. Aşı timleri ile birlikte sahadaki çalışmalara katılan Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mikail Özdemir, sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin aşı reddine neden olduğunu söyledi. Vatandaşları ikna için ekiplerin ellerinden gelen ne varsa yaptığını belirten Dr. Özdemir, “Burada amaç sadece aşılama değil, insanları ikna etmek ve bir yandan da üretimin durmaması. Ekiplerimiz, çiftçilerimiz işlerinden geri kalmasın diye aşılamaları yerinde yapıyor. Aynı zamanda ikna olmayan, sağdan soldan duyduğu duyumlarla aşı reddi olabiliyor, biz bir yandan da ekiplerimize bu kişilerin iknası açısından gereken tüm uygulamaları yapıyoruz” dedi. “Biz şu an resmen sağlık camiası olarak taarruz halindeyiz” diyen Dr. Özdemir, aşılamalar ile Temmuz ayında rahatlama yaşanacağını kaydetti. Sosyal medyadaki mıknatıs paylaşımları sonrası sağlık çalışanları olarak kendilerinde de denediklerini ama gerçeği yansıtmadığını gördüklerini ifade eden Özdemir, “Aşılar konusunda bazen insan gerçekten şüpheye düşüyor acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye, hatta biz kendi personellerimize dahi denedik, mıknatıs dahi koyduk. Yani böyle bir şey olmadığı gibi bu paylaşımlar, insanları ikna edecek şekilde artık bilinçli mi, yoksa popüler olma amacıyla yapılıyor bilmiyorum ama insanlar üzerinde çok büyük etkileri oluyor maalesef, bunu yıkmakta yine biz sağdık çalışanlarına düşüyor” ifadelerini kullandı. Gaziantep’te aşılamanın 526 bine ulaştığını vurgulayan Dr. Mikail Özdemir, “Oğuzeli’nde şu ana kadar 5 binin üzerinde vatandaşımızı aşıladık. Bugünden sonrada muhtemelen Haziran ayı sonunda da hedef nüfuzun yüzde 90’ının üzerinde aşılamayı düşünüyoruz. Gaziantep genelinde de bu rakamlar 526 bin bugün itibarıyla, haziran ayının sonrasında bu işi bitireceğiz inşallah” diye konuştu. Korona virüsle mücadelede ayaklarına kadar gelen aşıları gönül rahatlığı ile olan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Sosyal medyada gördükleri yanlış bilgilerden dolayı korkan vatandaşlar ise ekiplerin ikna çalışması sonrası aşılarını oldu. Ayaklarına kadar gelen ekipleri geri çevirmeyen vatandaşlar, Buraya kadar geldiniz, biz de aşımızı olalım dedi. Salgınla mücadelenin fedakar kahramanları: Sağlık çalışanları dağ taş demeden herkesi aşılıyor Gaziantep'te sağlık ordusunun neferleri, koronavirüs aşı seferberliği başlattı. Köy kent, dağ bayır demeden ellerinde aşı çantalarıyla yollara düşen ekipler, ulaşımın elverişli olduğu yere kadar araçlarla, sonrasında ise çantalarını ellerine alarak yaya olarak ilerliyor ve yerinde aşılama yapıyor. BiP'te paylaş

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