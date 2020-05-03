Bucak'ta 6 bina karantinaya alındı

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Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren sağanak etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.