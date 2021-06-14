Koronavirüs Bugün 750 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak En yüksek günlük doz
TÜRKİYE

Bugün 750 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak: En yüksek günlük doz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" diyerek, 750 bin kişinin bugün Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Böylece, şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşılmış olunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün 750 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak: En yüksek günlük doz
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar için randevu sisteminin açıldığını açıklamasının ardından, aşı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerde kuyruklar oluşturmuştu.

Aşı çalışmaları hız kazanırken, bugün de 750 bin kişi aşı olacak. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" diyerek Kovid-19 aşı randevusu olanların sayısını açıkladı.

En yüksek günlük doz

Bu rakamla birlikte şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşılmış olunacak. Bakan Koca, "Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk" ifadelerini kullandı.

Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz
KORONAVİRÜS
Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz

Türkiye'nin 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında sevindiren düşüş
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında sevindiren düşüş
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.