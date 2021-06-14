Bugün 750 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak: En yüksek günlük doz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar için randevu sisteminin açıldığını açıklamasının ardından, aşı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerde kuyruklar oluşturmuştu.

Aşı çalışmaları hız kazanırken, bugün de 750 bin kişi aşı olacak. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" diyerek Kovid-19 aşı randevusu olanların sayısını açıkladı.

En yüksek günlük doz

Bu rakamla birlikte şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşılmış olunacak. Bakan Koca, "Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk" ifadelerini kullandı.

750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. REKLAM June 14, 2021

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