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Koronavirüs 25 Kasımda koronavirus vaka sayısı kaç oldu?
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Bugün koronavirus vaka sayısı kaç? (25 Kasım 2020)

25 Kasım'da koronavirus vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve hasta sayısı ayrımında değişikliğe gittiklerini açıkladı. Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak ifade ettiklerini belirten Bakan Koca, bugünden itibaren vaka sayısı olarak vereceklerini kaydetti. Peki Türkiye genelinde 25 Kasım'daki vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye genelindeki ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 385 bin 480'e yükseldi.

  • Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak bildirdiklerini, bugünden itibaren ise vaka sayısı olarak vereceklerini belirtti. Son duruma göre 25 Kasım'da Türkiye genelindeki vaka sayısı 28 bin 351 oldu.

Bakan Koca konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, -özellikle dünyada daha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için- bildirmiş idik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağımızı konuşmuş idik. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: Semptom göstermeyen pozitif vakaları günlük tabloda vermeyi planlıyoruz
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Sağlık Bakanı Koca: Semptom göstermeyen pozitif vakaları günlük tabloda vermeyi planlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz' dedi.

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