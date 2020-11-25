25 Kasım'da koronavirus vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye genelindeki ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 385 bin 480'e yükseldi.
- Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak bildirdiklerini, bugünden itibaren ise vaka sayısı olarak vereceklerini belirtti. Son duruma göre 25 Kasım'da Türkiye genelindeki vaka sayısı 28 bin 351 oldu.
Bakan Koca konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, -özellikle dünyada daha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için- bildirmiş idik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağımızı konuşmuş idik. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum.