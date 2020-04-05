Koronavirüs Burdurda bir sokak ve site karantina altına alındı
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Bucak'ta bir sokak ve site karantina altına alındı - Burdur haberleri

Burdur’da bir sokak ve site karantina altına alındı

Burdur’un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsü tespit edilmesinin üzerine vatandaşın ikametinin bulunduğu sokak ve 2 bloktan oluşan bir site karantina altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekiplerince emniyet şeridi çekildi.
Polis ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Burdur’un Bucak ilçesinde bir vatandaşta korona virüsün tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alındı.

İHA
Sokak ve 2 bloktan oluşan bir site karantinaya alındı.


Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbirlerin alındığı bildirildi.

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Karşıyaka Çarşısı’na giriş çıkışlar kapatıldı
FOTOĞRAF 11
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 501 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm yurtta geniş çaplı önlemler alınıyor. Bazı vatandaşlar uyarıları ciddiye alırken kimi yerlerde ise tüm ikazlara rağmen kalabalık görüntüler oluşmaya devam ediyordu.
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Bunlardan birisi de İzmir'in en yoğun bölgelerinden birisi olan Karşıyaka Çarşısı'ydı. Son günlerde emniyet birimleri ve zabıta ekiplerinin tüm çağrılarına rağmen kalabalık görüntünün oluştuğu Karşıyaka Çarşısı olarak bilinen Kemal Paşa Caddesi giriş ve çıkışa kapatıldı.
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Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan kararın ardından çarşı girişleri bugün polis barikatıyla kapatıldı.
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Çarşıya girmek isteyen vatandaşları polis ve bekçi ekipleri karşılarken, çarşının içerisine özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimsenin alınmaması kararlaştırıldı.
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Çarşıya girmek zorunda olan çalışanlar ve özel izni olan vatandaşlar da yan yolları kullanarak sokağa giriş yapabildi. Özellikle son günlerde emniyet birimlerinin ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen çarşıda oluşan kalabalıktan bugün eser yoktu.
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Giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından bomboş kalan Karşıyaka Çarşısı'nda esnaflık yapan kişiler de alınan önlemden dolayı memnun olduklarını belirtti. Uyarıları bugün dikkate alan vatandaşlar evlerinde kalırken, Karşıyaka sahilinin boşluğu da dikkat çekti.
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Tedbir kapsamında alınan kararı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ve esnaf bu uygulama sayesinde kalabalığın önünün kesildiğini ifade etti.
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Çarşı esnafından Gökçe Kalender, Karşıyaka Çarşısı'nda yapılan bu uygulama bence doğru bir karar. Biz mağazanın içerisinde olduğumuz için gün içerisindeki yoğunluğu çoğu zaman göremiyoruz. Boş dolaşan vatandaşlardan ziyade banka işleri için gelenlerden dolayı yoğunluk oluşuyordu ama bazı insanlar bilinçsiz şekilde dolaşıyor, maske ve eldiven kullanmıyorlardı. Yan yana sarılarak yürüyen insanlar vardı ama bu uygulama ile inşallah her şey daha düzgün olur. Umarım bu önlem daha uzun sürer. Çünkü bugün önlem kaldırılırsa insanlar yarın yine aynı şekilde dolaşabilir. İnşallah insanlarımız daha da bilinçlenir. Gün içerisinde birçok polis ve bekçi dolaşıyor. Emniyet anons yapıyor, camilerden anons yapılıyor ama insanlar bu uyarılara kulak asmıyorlardı. Bu uygulama çok daha güzel oldu. Böyle bir kısıtlamanın vatandaşlarımızın da faydasına olacağına inanıyorum sözlerine yer verdi.
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Çarşıdaki kalabalık görüntüden eser kalmayışı hakkında memnuniyetini belirten Elif Acar isimli vatandaş ise, Şu an için en doğrusu bu bence. Çünkü çarşı çok kalabalık oluyor ve bu hastalığın daha çok yayılmasına sebep oluyor. Şu an için önlemler gayet iyi, insanlar bu önlemlerle kurallara daha çok uyuyor. Burada çalıştığım için çarşıdayım. İnsanlar artık önlemlere uyuyor. Çarşıda bir tenhalık var. Görünce şoke oldum diye konuştu.
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Gülçin Kalya isimli bir çalışan da alınan önlemler hakkında, Şu an çok güzel bir tedbir alınmış ama bu bile az bence. Son günlerde bir hayli kalabalıktı burası, şimdi bomboş dedi.
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Karşıyaka Çarşısı’na giriş çıkışlar kapatıldı
İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çarşıya özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimse alınmıyor.


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