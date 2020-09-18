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Koronavirüs Burdurda hastanede test yaptırmak için bekleyen 60 yaşındaki adam camdan atlayıp kaçtı
TÜRKİYE

Burdur'da hastanede test yaptırmak için bekleyen 60 yaşındaki adam camdan atlayıp kaçtı

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürüyor ancak vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son günlerde ise karantinada olması gerekirken halkın içine karışanlar nedeniyle tablo tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Burdur'da koronavirüs testi yapmak için acil serviste bekletilen 60 yaşındaki Ş.K, hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. hastaneye geri götürülürken, "Niye kaçmayayım?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Burdur'da hastanede test yaptırmak için bekleyen 60 yaşındaki adam camdan atlayıp kaçtı.
Burdur'da hastanede test yaptırmak için bekleyen 60 yaşındaki adam camdan atlayıp kaçtı.

Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi.

Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı
KORONAVİRÜS
Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
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Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.


"Niye kaçmayayım?" dedi


Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.

Karantinadan ikinci defa kaçtı: Alışveriş yaparken yakalandı
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Karantinadan ikinci defa kaçtı: Alışveriş yaparken yakalandı
Adıyaman'da birkaç gün önce babasını koronavirüsten dolayı kaybeden, annesi ise yoğun bakım ünitesinde olan ve zihinsel engelli Burhanettin T., karantinadan ikinci defa kaçtı. Burhanettin T., Tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde alışveriş yaparken yakalandı.


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