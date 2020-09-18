Burdur'da hastanede test yaptırmak için bekleyen 60 yaşındaki adam camdan atlayıp kaçtı
Koronavirüs salgını etkilerini sürdürüyor ancak vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son günlerde ise karantinada olması gerekirken halkın içine karışanlar nedeniyle tablo tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Burdur'da koronavirüs testi yapmak için acil serviste bekletilen 60 yaşındaki Ş.K, hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. hastaneye geri götürülürken, "Niye kaçmayayım?" dedi.
Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.