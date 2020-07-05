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Koronavirüs Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar Saatlerce sorumsuzca eğlendiler
TÜRKİYE

Bursa haberleri: Bursa'da parkta horon oynayanlar sosyal mesafe ve maskeyi unuttu

Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar: Saatlerce sorumsuzca eğlendiler

Bursa’da parklarda buluşan gençler gece saatlere kadar oturdukları alanlarda yoğunluk oluşturdular: Koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken en önemli tedbirler olan sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeyen gençler, müzik eşliğinde horon oynayarak salgına adeta davetiye çıkardılar.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da parkta horon oynayan gençlerin sorumsuz tavırları dikkat çekti.
Bursa'da parkta horon oynayan gençlerin sorumsuz tavırları dikkat çekti.

Bursa’da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı’na gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi aralarında gruplar halinde mini konserler veren bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

DHA
Bursa'da parkta horon oynayan gençlerin sorumsuz tavırları dikkat çekti.

'TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER'

  • Parka hava almak için gelen Yusuf Güler, Bursa’da vaka sayısındaki artışın halk tarafından dikkate alınmadığını belirterek, “İnsanlarımızda çok çabuk boş vermişlik oluştu. Kısıtlamalar kalktıktan sonra düğünlere bakıyoruz, sokaklara, kafelere bakıyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok yakın ve samimi hareketler içindeler. Tehlikenin farkında değiller aslında. Bursa’da çok ciddi manada artış yaşanıyor” dedi.

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'KALABALIĞA YAKLAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Arkadaşıyla parkta yürüyen İsmail Sezgin ise sıcak hava nedeniyle dışarı hava almak için çıktığını dile getirerek, “Evde kalmaya çalışıyorum, sokağa çıksam da maskemi çıkarmıyorum. Evler sıcak olduğu için biraz yürüyüp hava almaya çıktık ancak parkın içi kalabalık olduğu için o tarafa yaklaşmamaya çalışıyorum. Başlangıçta söylenen temizlik ve dezenfektan gibi önlemleri de alıyorum. Tabi bu süreçte bu kurallara uymayanlar var. Bu önlemleri sadece kendimiz için düşünmememiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız bizleri için uzun zamandır gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunları düşünerek, çevremizdeki insanları düşünerek, özen göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

DHA
Bursa'da parkta horon oynayan gençlerin oluşturduğu kalabalık.

DHA
Bursa'da parkta horon oynayan gençlerin sorumsuz tavırları dikkat çekti.

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