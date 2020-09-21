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Bursa haberleri: Düğün salonunda koronavirüs şoku! Hapis cezası talebi

Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

Bursa'da, koronavirüs testi pozitif çıkan T.A., karantinada olmasına rağmen düğün salonunda çalışırken görüntülendi. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemeleri ardından T.A.’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.A. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen düğün salonunda çalıştı.
Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen düğün salonunda çalıştı.

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki düğün salonunda çalışan T.A., koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştı. T.A.’nın çalıştığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Önce para cezası uygulandı

Şüphelinin karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Tespit üzerine T.A.’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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Karantina ihlaline 1 yıl hapis istendi


İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.A. hakkında soruşturma başlattı. T.A. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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