Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki düğün salonunda çalışan T.A., koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştı. T.A.’nın çalıştığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Önce para cezası uygulandı

Şüphelinin karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Tespit üzerine T.A.’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

OYNAT 00:51 Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız ile temaslı babasının karantinadan kaçış an kamerada Kars'ta Covid-19 testi pozitif çıktığını öğrenen E.M. ile temaslı olduğu belirlenen babası M.M., hastaneden kaçtı. Kısa sürede yakalanan baba ve kızı, yurtta karantinaya alındı. BiP'te paylaş

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Karantina ihlaline 1 yıl hapis istendi



İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.A. hakkında soruşturma başlattı. T.A. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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