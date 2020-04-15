Bursa'da hastane başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hayat

İsmail Kılıçarslan: Salgının en iyi yansımalarını sanattan alırız

Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni, şair, senaryo yazarı ve televizyon programı sunucusu İsmail Kılıçarslan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cins Dergi olarak aldıkları tedbirleri ve bu günleri nasıl geçirdiğini anlattı. Modern sanatın pandemiyi hızla takip edeceğini belirten Kılıçarslan, "Kültürel erişim alışkanlıklarımızın da değişeceğini düşünüyorum. Hali hazırda dört kullanımlı bir ekranda dört kişi kültür sanat konuşabiliriz, bu klasik konferansın pekala yerine geçebilecek bir ortam olarak karşımızda" dedi.