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Koronavirüs Bursada kahreden olay Bir ay içinde aynı aileden dört kişi koronaya yenildi
TÜRKİYE

Bursa'da kahreden olay: Bir ay içinde aynı aileden dört kişi koronaya yenildi

Koronavirüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesi, 28 gün zarfında bu hastalığa 4 can birden verdi. Aile perişan olurken, yakınları vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi İHA
Bir ay içinde aynı aileden dört kişi koronaya yenildi.
Bir ay içinde aynı aileden dört kişi koronaya yenildi.

Çin’de başlayan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her gün dünya genelinde yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Artan vakaların yanı sırada ölüm oranları da hızla devam ediyor. İnegöl’de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş babası Musa Memiş hayatını kaybetti.

Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü
GÜNDEM
Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü

Acı haberlerle yıkıldılar

Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa’da Koronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren’in de hayatını kaybettiği acı haberle gö zyaşlarına boğuldular.

Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

Vatandaşlara seslenerek uyardı

Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi. 28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasınında şunları söyledi: "Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok" diye konuştu.

Aynı aileden 3 kişi 8 gün içinde hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Aynı aileden 3 kişi 8 gün içinde hayatını kaybetti
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