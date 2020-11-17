Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bursada koronavirüs testi pozitif çıkan şoför kovulunca isyan etti İkinci testi negatif çıktı
TÜRKİYE

Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan şoför kovulunca isyan etti: İkinci testi negatif çıktı

Bursa’da çalıştığı iş yeri tarafından koronavirüs testi istenen 39 yaşındaki servis şoförü İbrahim Oktay, özel hastanede yaptırdığı test pozitif çıkınca işinden oldu. Bir gün sonra Bursa Şehir Hastanesi’nde test yaptıran, kan veren ve akciğer tomografisi çektiren servis şoförünün tüm testleri temiz çıktı. İşinden olmanın şokunu yaşayan, özel hastanede testi yaptıran hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını whatsapp üzerinden söyleyen Oktay’ın aldığı cevap ise, "Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar" oldu. Mağdur olduğunu belirten şoför, özel hastanedeki gayri ciddi davranışlara da isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Mağdur olduğunu belirten şoför, özel hastanedeki gayri ciddi davranışlara da isyan etti. ​
Mağdur olduğunu belirten şoför, özel hastanedeki gayri ciddi davranışlara da isyan etti. ​

Bursa’da bir firmada servis şoförlüğü yapan İbrahim Oktay’dan korona virüsü testi yaptırması istendi. Şirketin anlaştığı Özel Medicabil Hastanesi tarafından Oktay’a Covid-19 testi yapıldı. Testin akşamına hastane tarafından aranarak sonucun pozitif olduğunun bildirilmesinden birkaç saat sonra çalıştığı şirketin işine son verdiğini öğrendi.
Kendisinde herhangi bir bulgunun olmadığını ve bu sonucun doğru olmayabileceği üzerine ertesi sabah Bursa Şehir Hastanesi’nin yolunu tutan Oktay, akciğer tomografisi ve diğer testlerini burada yaptırdı ve sonucun negatif olduğunu öğrendi.

"Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar" dediler


Özel hastanede testi yaptıran hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını whatsapp üzerinden söyleyen Oktay’ın aldığı cevap ise, “Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar” oldu. Oktay, “Testimin negatif olduğuna mı sevineyim, işsiz kaldığım için üzüleyim mi” diye kendine soruyor.
Özel hastanede yaptırdığı testle hayatının şokunu yaşayan ve işinden olan İbrahim Oktay, “Kızım kapının ardından gözyaşı döktü ve ‘Anne, babam korona virüsünden mi ölecek’ diye sordu. Bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor” dedi.

Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor
KORONAVİRÜS
Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor

İkinci testi negatif çıktı

Çalıştığı yerin özel hastane ile test için anlaştığını ifade eden Oktay, “Bizim patron şoförlerin de test yaptırmasını istedi. Bizde numuneleri verdik. Kasım ayının 12’sinde saat 21.36 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hastaneyi aradım ve durumu anlattım. Ne yapmam gerektiğini sorunca da buraya gelip göğüs hastalıkları doktoruna gelerek belirli ücret karşılığında test yaptırmamı söylediler. Benimde o akşam 23.00’te servisim vardı ama hemen gelip arabamı aldılar ve artık benimle çalışmayacağımı söylediler. Hemen ertesi gün 13’ünde Bursa Şehir Hastanesi’ne gittim ve burada test yaptırdım. Tam teşekküllü olarak testlerim yapıldı ve akşamına benim negatif olduğum ortaya çıktı.” diye konuştu.

Ordu'da koronavirüs paniği: Bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı okulda eğitime 4 gün ara verildi
GÜNDEM
Ordu'da koronavirüs paniği: Bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı okulda eğitime 4 gün ara verildi


  • Kendisine testi yapan hemşire ile whatsapp üzerinden konuştuğunu da aktaran İbrahim Oktay, “Bana hemşirenin verdiği cevap ‘Allah bir kapıyı kapatırsa, bir kapıyı açar. Rızkımızı alan Allah nasibimizi de keser’ dedi. Ama devletimin hastanesinden negatif sonucu alınca ailece de sevindik. Ama 12’sinin akşamı hayatımın kabusunu yaşadım” dedi.

Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı
HAYAT
Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı

"Şimdi bu duruma sevineyim mi üzüleyim mi?"

İlk testinin pozitif olduğunu duyunca eşinin ve çocuğunun ağlamaya başladığını söyleyen Oktay, “Evin içinde kendimi hemen izole etmeye başladım. Çocuğumla kapının arkasından ağlayarak konuşmaya başladım. Bende bir şey olmadığından şüphelendim ve o yüzden Bursa Şehir Hastanesine gitme ihtiyacı duydum. Bende herhangi bir semptom yoktu. Kronik hastalıklarım olmasına rağmen burada yapılan testlerimin tamamı temiz çıktı. Şimdi burada sevineyim mi? Üzüleyim mi? Sevinmek tabiî ki daha iyi bir şey ama işimi de kaybettim” ifadelerini kullandı.
Kronik rahatsızlıkları olduğu için malulen emekli olduğunu, ek olarak servis şoförlüğü yapmak durumunda olduğunu kaydeden Oktay, "Allah bu durumu düşmanımın başına vermesin" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.
Kuryeden iğrenç hareket

Kuryeden iğrenç hareket

Yemek siparişi için gitmişti, yaptığı şoke etti.
Doğalgazı daha ucuza alabileceğiz

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.
'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.
LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
'Bakmayın,<br>canı çok acıyor'

'Bakmayın,
canı çok acıyor'

​Bursa'da insanlık dışı görüntü: Yükü çekemeyen atı kırbaçladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.