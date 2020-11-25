Bursa'nın risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü: Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 80

Bursa’da koronavirüs vakaları, son 3 ayda arttı. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile kasımın risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. Kentin 3 ayda bütün ilçeleri kırmızıya boyanırken, özellikle denize kıyısı bulunan Mudanya ve Gemlik’teki artış dikkati çekti.

Vatandaş tedirgin

Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servislerinde doluluk oranları ise yüzde 80’i aştı. Bursalılar, kentte vaka artışının yansıdığı haritaları gördüğünde tepkilerini dile getirdi.

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"Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı"



Kentte yaşayan Alper Bilici, "Bunun önüne geçmenin çok yolu var. Caydırıcı denetlemeler yapılması lazım. Ben Mudanya’da oturuyorum. Giderken, gelirken minibüsleri denetliyorlar; ayakta yolcu var mı, diye. Ama sadece ayakta yolcu taşınınca mı bulaşıyor? Trenler, belediye otobüsleri dolu, sadece minibüslerde bulaşmıyor bu illet. Vaka sayısındaki artışa şaşırmıyorum. Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı” dedi.

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"Tüketim varken üretimi durduramayız"

Mehmet Özgür ise "Bursa bir sanayi kenti. Her yer fabrika ve çok sayıda fabrika çalışanı var. Hal böyle olunca sürekli bir kalabalık da oluyor kentte. Hastalık ister istemez bulaşıyor. Ben de geçirdim bu hastalığı. Fabrikalar çalışmak zorunda. Tüketim varken üretimi durduramayız. Vaka artışlarını önlemenin tek yolunun, karantina uygulamak olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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