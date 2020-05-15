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Koronavirüs Büyükşehirlerden kaçmak için çiftçi belgesi talep etmeye başladılar Durumu fark eden yetkililer belge vermeyi durdurdu
TÜRKİYE

Büyükşehirlerden kaçmak için çiftçi belgesi talep etmeye başladılar: Durumu fark eden yetkililer belge vermeyi durdurdu

Özellikle İstanbul gibi şehirler arası giriş çıkışların yasak olduğu büyükşehirlerdeki ksıtlamalardan kurtulmak isteyenler memleketlerindeki ya da akrabalarının bulunduğu illerden çiftçi belgesi almak için akın etmeye başlayınca yasak geldi. Çiftçi belgesini kullanarak büyükşehirlerden Artvin’e gelmek isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşanınca Artvin Ziraat Odası çitçi belgesi vermeyi durdurdu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv/Artvin
Arşiv/Artvin

Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlerdeki yasak ve kısıtlamalardan kurtulmak amacıyla çiftçi belgesini kullanarak Artvin’e gelmek isteyenlerin sayısı artınca il Hıfzıssıhha Kurulu, suiistimalin önlenmesi kararı aldı.

DURUMU FARK EDİNCE KURUL KARAR ALDI

Koronavirüsle mücadelede başarılı iller arasında yer alan Artvin’e gelmek isteyenler ilginç bir yönteme başvurdular. Pandemi sürecinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için sağlanan kolaylıkları suistimal etmek isteyen bazı vatandaşlar ziraat odalarına üye olup çiftçi belgesi almak istedi. Bu durumu fark eden Artvin Ziraat Odası Başkanlığı konuyu İl Pandemi Kurulu gündemine taşıyarak üyelik ve çiftçi belgesi alınması noktasında yeni bir karar alınmasını sağladı.

BELGEYİ SADECE KENDİSİ GELİRSE ALABİLECEK

Alınan karar doğrultusunda yeni üye olacaklar ve çiftçi belgesi almak isteyenler odaya şahsen başvuru yapması şartı konuldu. Böylelikle farklı illerden gelmek isteyenlerinde önüne geçilmiş oldu.

AKRABALARI İÇİN BİLE TALEP EDEN VAR

  • Konuyla ilgili bilgi veren Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal “20 Nisan tarihi itibariyle bize aşırı üyelik talepleri gelmeye başladı ve üçüncü şahıslar tarafından yani kendileri burada olmadığı halde odamıza üye olmak isteyenler var. Genelde ya akrabaların aracılığıyla, yada muhtarlar aracılığıyla üye olmak istiyorlar. Araştırdığımız da büyük şehirlerde yaşayan insanlarımızın ordaki pandemi sürecinde evde sıkılmalarından bir yere çıkamamalarından dolayı ilimize yada ilçemize gelme durumu için bu çiftçilik belgesini alarak devletin sağladığı imkanlardan dolayı kolaylaştırıcı bir yol olarak görmüşler ve gelmek istemişlerdir. Bizde bunun farkında varınca, valilik makamı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’na yazımızı yazdık. Artık eski üyelerimiz bile bizzat odamıza gelerek, çiftçi belgesi alabilecekler. Böyle bir karar alındı il hıfzıssıhha kurulunda bizde bunu uygulamış olduk” ifadelerini kullandı.

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