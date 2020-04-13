Koronavirüs Çanakkalede karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi
TÜRKİYE

Çanakkale’de karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi

Çanakkale’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi bugün tahliye edildi.

Haber Merkezi İHA
14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.
14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle birçok önlem alınmaya devam ediyor. 29 Mart tarihinde Katar Dohan’dan İstanbul Havaalanına Gelen 42 kişi karayolu ile Çanakkale’ye getirilip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Çanakkale Kız Yurduna yerleştirildi.

Aynı gece Belarus’tan 27 kişi ve Kazakistan’dan 75 kişi İstanbul Havaalanına gelip, oradan karayolu ile Çanakkale’ye getirilerek yurtta kalmaya başlamıştı.

14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.

44 kişilik grubun karantina süreci devam ediyor

14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Öte yandan,03 Nisan tarihinde Katar Doha’dan İstanbul Havaalanına gelen ve aynı yurtta kalan 44 kişilik grubun karantina süreci devam ediyor. Bu grubun da 17 Nisan Cuma günü tahliye edilmesi bekleniyor.

Toplam 200 Türk vatandaşının karantinada bulunduğu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlar, çok iyi bakıldıklarını belirterek, devlet yetkililerine teşekkür ettiler.

14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.

14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Abone Ol Google News
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
CHPnin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
İzmirli isyanda

İzmirli isyanda

​'Belediyeye gittik muhatap yok, valiliğe şikayet ettik.'
Ruslar<br>Libya'yı ateşe atıyor

Ruslar
Libya'yı ateşe atıyor

Rejim militanlarını Hafter saflarına gönderiyorlar.
Sosyal mesafe sıfır

Sosyal mesafe sıfır

​Ne tezgahlar arasında mesafe var ne de vatandaşlar...
3 hükümlü hayatını kaybetti

3 hükümlü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan ilk açıklama

Soylu'dan ilk açıklama

'​Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti...'
Satış fiyatı<br>maliyetin çok üstünde

Satış fiyatı
maliyetin çok üstünde

​Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar için çağrıda bulundular.
28 ile genelge

28 ile genelge

Sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Cadde kapatıldı maskesiz girişe izin yok.
Taşın altına<br>elinizi koyun

Taşın altına
elinizi koyun

​İş dünyasından BDDK'ya destek, bankalara çağrı.
İşte o 148 dakika!

İşte o 148 dakika!

Türkiye, sosyal medya üzerinden tarihi bir gece yaşadı
Plato çizerek azalacak

Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını değerlendirdi.
8,4 milyon<br>kişiye kapıda ödeme

8,4 milyon
kişiye kapıda ödeme

Ulaştırma Bakanı son rakamları paylaştı.
Vatandaş<br>ona 'Hızır' diyor

Vatandaş
ona 'Hızır' diyor

​Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.
Türk bilim<br>insanları başardı

Türk bilim
insanları başardı

Koronavirüse karşı başvurulan ilaç sentezlendi.
5 bin liraya lüks tatil

5 bin liraya lüks tatil

​Koronavirüs otel fiyatlarını da yüzde 50 düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.