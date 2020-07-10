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Koronavirüs Çankırıda bir köy karantinaya alındı Köye giriş ve çıkışların kapatıldı
TÜRKİYE

Çankırı’da bir köy karantinaya alındı: Köye giriş ve çıkışların kapatıldı

Çankırı’da bir köy karantinaya alındı: Köye giriş ve çıkışların kapatıldı

Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şabanözü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibariyle tedbirler alınmış olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Şabanözü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Kovid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyünde koronavirüs tedbirleri gereğince Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibariyle tedbirler alınmış olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

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