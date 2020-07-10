Çankırı’da bir köy karantinaya alındı: Köye giriş ve çıkışların kapatıldı Çankırı’da bir köy karantinaya alındı: Köye giriş ve çıkışların kapatıldı Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şabanözü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibariyle tedbirler alınmış olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 10 Temmuz 2020, 15:40 Son Güncelleme: 10 Temmuz 2020, 15:41 İHA