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Koronavirüs Çankırıda bir mahalle karantina altına alındı
TÜRKİYE

Çankırı’da bir mahalle karantina altına alındı!

Çankırı’da bir mahalle karantina altına alındı

Çankırı Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Esentepe Mahallesi bu gece 00.00’dan itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Esentepe Mahallesi’nin korona virüs vakalarının yoğunlaşması sonrasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler:

"Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizi de tehdit etmeye devam etmektedir. Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 4 Mayıs 2020 tarihinde Valimiz Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınının ilimizde yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında, ilimiz Esentepe Mahallesi’nde korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarının yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihi, saat 00.00’dan itibaren Esentepe Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarının kapatılarak, 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir."

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