Koronavirüs Çin ABDdeki ayrışmayı kullanacak
DÜNYA

Çin ABD’deki ayrışmayı kullanacak

Çin ve ABD arasında Kovid-19 polemiği sürerken Çin Komünist Partisi’nin İngilizce resmi yayın organı Global Times’tan ilginç bir teklif geldi. Gazete “Washington ile işbirliği yerine ABD’deki eyalet yönetimleri ile ilişkileri geliştirelim, yardımları bu çerçevede yapalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ve Çin arasında karşılıklı suçlamalarla devam eden koronavirüs geriliminde, Çin Komünist Partisi’nin İngilizce resmi yayın organı Global Times’ta dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin tarafından kaleme alınan yazıda, Pekin yönetimine, Washington ile işbirliği yerine ABD’deki eyalet yönetimleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yardımların bu çerçevede yapılması teklif edildi.

Yazıda ABD eyaletleri ile Trump yönetimi arasında yaşanan gerilime işaret edildi. New York Valisi Andrew Cuomo’nun, Federal Acil Yönetim Ajansı’na (FEMA) yönelik eleştirisine işaret edilen yazıda, Pekin’in FEMA’nın taleplerinden önce eyaletlerin siparişlerine cevap vermesinin, Trump yönetimine gerekli mesajı ileteceği savunuldu. ABD’nin kimi eyaletlerinde ise Trump destekçilerinin kısıtlamaların kaldırılmasını için düzenledikleri silahlı gösteriler gündeme düşmüştü. Gösteriler sağlık çalışanları ile eylemcilerin karşı karşıya geldiği anlara da sahne oldu.

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