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Koronavirüs

Çin'de Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda sıçrama

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan haftalık bir rapora göre Çin'de, 15 Ocak'a kadar olan haftada, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda büyük bir artış yaşandı ve salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı bildirildi.

12:09 . 20/01/2023 Cuma
Reuters
Çin'de Kovid-19 vaka ve ölümlerinde artış

Çin'de Kovid-19 vaka ve ölümlerinde artış

Pekin tarafından sunulan verilere dayanan DSÖ raporuna göre, Çin'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir önceki haftaya göre %70 artarak 63.307'ye yükseldi. Bu,Kovid-19'un üç yıldan uzun bir süre önce ortaya çıkmasından bu yana Çin'in bildirdiği en yüksek haftalık rakam.


Kasım ayının sonlarında patlayan protestolar sebebiyle Pekin, Aralık ayında sıkı testlerden oluşan virüsten korunma rejimini, seyahat kısıtlamalarını ve toplu tecritleri aniden kaldırdı ve o zamandan bu yana ülke çapında vaka büyük çapta artış yaşandı.


DSÖ, Çin'in salgının ölçeğini eksik bildirdiğini ve ölümler ve vaka sayılarının bilgilerinin daha detaylı ve güvenilir şekilde kendilerine sunulmasının gerektiğini hatırlattı.


#Çin
#Kovid-19
#hastane
#yatış
1 saat önce
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Çin'de Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda sıçrama
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