Çin'de Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda sıçrama

Pekin tarafından sunulan verilere dayanan DSÖ raporuna göre, Çin'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir önceki haftaya göre %70 artarak 63.307'ye yükseldi. Bu,Kovid-19'un üç yıldan uzun bir süre önce ortaya çıkmasından bu yana Çin'in bildirdiği en yüksek haftalık rakam.





Kasım ayının sonlarında patlayan protestolar sebebiyle Pekin, Aralık ayında sıkı testlerden oluşan virüsten korunma rejimini, seyahat kısıtlamalarını ve toplu tecritleri aniden kaldırdı ve o zamandan bu yana ülke çapında vaka büyük çapta artış yaşandı.





DSÖ, Çin'in salgının ölçeğini eksik bildirdiğini ve ölümler ve vaka sayılarının bilgilerinin daha detaylı ve güvenilir şekilde kendilerine sunulmasının gerektiğini hatırlattı.



