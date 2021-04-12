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Koronavirüs Çinden Sinovac aşısının etkisi düşük haberlerine yalanlama Sözlerim yanlış anlaşıldı
TÜRKİYE

Çin'den 'Sinovac aşısının etkisi düşük' haberlerine yalanlama: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin aşılarının yüksek bir korumaya sahip olmadığı yönündeki sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını açıkladı. Gao Fu, "Üretilen tüm korona aşıları hakkında çok fazla bilinmezlik olduğu için, bu aşıların etkinliğinin artırılması için daha fazla çalışılmalı demek istedim" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Çinden Sinovac aşısının etkisi düşük haberlerine yalanlama: Sözlerim yanlış anlaşıldı
Gao Fu

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü (CDC) Gao Fu, cumartesi günü yaptığı açıklamalar üzerine dünya genelindeki çok sayıda basın ve yayın organı, "Çinli yetkilinin Çin'de üretilen aşıların yüksek koruma özelliği taşımadığını itiraf ettiği" yönünde haberlere yer vermişti.

Konu ile ilgili Global Times'a Pazar günü açıklamalarda bulunan Gao Fu sözlerine açıklık getirdi.

ETKİNLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ

Dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının aşıların etkinliğini tartışırken, kendisinin de bilimsel bir vizyon sunduğunu belirten Gao, bu bağlamda aşıların etkinliğini artırmak için, aşılama prosedürlerini düzenlemek ve çeşitli aşı türlerini karıştırmanın seçenekler arasında olabileceğini vurguladığını söyledi.

Gao Fu, "Dünyadaki tüm aşıların koruma oranları bazen yüksek ve bazen düşüktür. Etkinliklerinin nasıl geliştirileceği, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından dikkate alınması gereken bir sorudur" dedi.

PROSEDÜRLER DÜZENLENMELİ

Çinli uzman, "Bu bağlamda, doz ve aşı aralıkları gibi aşılama süreçleriyle ilgili prosedürleri düzenlemeyi ve farklı aşı türleriyle sıralı aşılamayı benimsemeyi düşünebileceğimizi önerdim" diye konuştu.

Gao Fu, insanların ilk kez Kovid-19'a karşı aşılandıklarını ve aşılarla ilgili çok sayıda bilinmeyen hususun bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar kabul ettiğimiz tüm aşılama prosedürleri, önceki ekstrapolasyonlara (geçmiş değerlerden hareketle tahminde bulunma) dayanıyor ve bu ekstrapolasyonlar oldukça iyi işledi. Ancak gelecekte iyileştirmeler yapmamız gerekiyorsa, yeni koronavirüsün özelliklerine ve aşılama durumuna göre ayarlamalar yapmalıyız" dedi.

TÜRKİYE'DE DE UYGULANIYOR

Brezilya'da yapılan klinik deneylerde Çin'de üretilen Sinovac aşısının yüzde 50 dolayında koruma sağladığı ortaya çıkmıştı. Ancak şirketin açıklamasına göre, aşı hastalığın hastanede tedavi gerektirecek şekilde ağır seyretmesi olasılığını yüzde 80 oranında düşürüyor.

  • Çin'de geçen yıl başlayan aşı kampanyası çerçevesinde şu ana kadar 161 milyon doz aşı yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Sinovac ve Sinopharm tarafından üretilen Çin aşıları aralarında Türkiye, Endonezya, Macaristan, Brezilya ve Meksika'nın da bulunduğu 22 ülkeye ihraç ediliyor.

Sinovac’ın kullanımı artıyor
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BioNTech mi, Sinovac mı? Uzmanından aşı tercihi yorumu
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BioNTech mi, Sinovac mı? Uzmanından aşı tercihi yorumu

Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
FOTOĞRAF 7
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Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.
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Enstitü, geçen hafta aşının hafif ila şiddetli Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı.
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Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan CoronaVac aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.
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Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u çok hafif atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.
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Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor.
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Yine çok hafif kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.
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Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
Bu hafta Türkiye'de uygulanacak olan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının etkililik oranıyla ilgili Brezilya'dan açıklama geldi.


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