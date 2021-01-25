Koronavirüs Çinden sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiyeye geldi
TÜRKİYE

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Haber Merkezi AA
Çin'de 6,5 milyon doz aşı geldi.
Çin'de 6,5 milyon doz aşı geldi.

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

AA
Çin'den ikinci parti aşılar geldi.
  • Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

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