Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Dünya

İlk kriz Navalny

Biden’ın göreve başlamasından sonra ABD ile Rusya arasında ilk kriz patladı. Kremlin, gözaltında bulunan muhalif lider Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için yapılan eylemlerden Washington’u sorumlu tutuyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da Amerikalıları eylemlerin olduğu bölgelere gitmemesi için uyaran ABD elçiliğinden izahat istedi.