Koronavirüs Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
TÜRKİYE

Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Kırmızı iller hangileri? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonunda nereler açık olacak?

Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, haftalık vaka sayılarında çok yüksek riskli olan 58 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Toplamda 56 saat sürecek kısıtlamada merak edilen tüm ayrıntılara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çok yüksek riskli illerde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Kırmızı iller hangileri? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonunda nereler açık olacak?
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında belirlenen limitlerin çok üzerinde yer alan 58 ilde, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İllere göre risk durumunda, çok yüksek riskli olarak belirlenen şehirler (kırmızı) için toplamda 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan "hatırlatma" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanmadığı şehirler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşük (mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi.

Sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı iller

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeler ise şu şekilde açıklandı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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