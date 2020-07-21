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Koronavirüs Çorumda bir köyün mahallesi karantinaya alındı
TÜRKİYE

Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı

Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı

Çorum’un Kargı ilçesine Bağlı Tepelice köyüne bağlı Yeniköy Mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alındı. Son zamanlarda koronavirüs vakası görülmüyordu. Kurban bayramı öncesi vaka sayısında artış görüldü.

Haber Merkezi İHA
Kurban bayramı öncesi vaka sayısında artış görüldü.
Kurban bayramı öncesi vaka sayısında artış görüldü.

Çorum'da Kargı Toplum Sağlığı Merkezine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Vaka sayılarının artış gösterdiği İlçemiz Tepelice Köyü Yeniköy Mahallesi, salgının kontrolünü sağlayabilmek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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İlçede alınan yoğun tedbirlerin ardından uzun süredir koronavirüs vakası görülmüyordu. Kurban bayramı öncesi özellikle gurbetçilerin yoğun şekilde ziyaret ettiği Kargı’da son bir haftadır vakalardaki artışıyla birlikte, ‘Geç olmadan tedbirler alınmaya başlanmalı mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

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