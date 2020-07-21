Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde 'pes' dedirten görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı ve düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” açıklamasına rağmen, Beyoğlu ve Kağıthane'de skandal görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen bir araya gelen gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.